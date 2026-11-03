Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, il Prefetto D'Agostino consegna le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Mercoledì 4 novembre, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose,nonché delle Associazione Combattentistiche e d’Armi e degli alunni di alcune scuole della città di Chieti, sarà celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, nella cornice della Villa Comunale di Chieti.

Nel corso della cerimonia le Autorità renderanno gli onori ai caduti, con la deposizione di una coronadi alloro da parte del Prefetto di Chieti, seguita dalla lettura dei messaggi del Presidente dellaRepubblica e del Ministro della Difesa e della preghiera per i caduti.

Al termine della cerimonia istituzionale, il Prefetto Silvana D’Agostino consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini della provincia di Chieti per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a finisociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Elenco insigniti del titolo di Cavaliere:

Emilio Colanero, Pensionato

Emiliano Rocco Ferrante, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri inquiescenza

Alessandro Ferrieri, Medico Chirurgo

Gabriele Umberto Giannico, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri

Tullio Parlante, Pensionato – Dipendente della Banca d’Italia in quiescenza

Ylenia Ritucci, Capitano di Corvetta delle Capitanerie di Porto