“Siamo Frangibili. Tutti...” A Vasto incontro gratuito con la Comunicazione Nonviolenta

Una frase semplice, potente: “Siamo frangibili. Tutti…”, tratta dal film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, apre subito una dichiarazione d'intenti: accogliere, sostenere e attraversare le fragilità condivise.

Da questa consapevolezza nasce l’appuntamento dedicato alla Comunicazione Nonviolenta (CNV), un approccio che non è solo tecnica di comunicazione, ma un modo per stare nelle relazioni con più empatia, soprattutto quando ci sentiamo fragili, stanchi, vulnerabili. A guidarci sarà una relatrice d’eccezione: Maria Paola Sabatino, Trainer Certificata CNVC – The Center for Nonviolent Communication - punto di riferimento internazionale per la CNV che certifica la formazione secondo il modello originale, ideato dallo psicologo Marshall Rosenberg. Non solo una formatrice, Maria Paola è una costruttrice di ponti che da anni porta la CNV nelle scuole, tra gli insegnanti e nelle famiglie.

Cuore del metodo? Il Bisogno.

Per Marshall Rosenberg - ci ricorda Maria Paola - pietra fondante della Comunicazione Nonviolenta è proprio il Bisogno, non sempre chiaro. Non solo il bisogno dell'altro, ma il nostro. Quello nascosto sotto il giudizio e le credenze, sotto la rabbia, sotto il silenzio. C'è infatti una domanda che abbiamo disimparato a farci. Una domanda semplice che un bambino fa benissimo: piange, urla, ride perché è perfettamente connesso con ciò che sente. Come mi sento? Di cosa ho bisogno? Da questa domanda riparte tutto. Così il territorio vastese si prepara ad accogliere Maria Paola Sabatino: un’occasione rara per incontrare una formatrice di così alto profilo.

“La fragilità non è una debolezza da nascondere, ma un luogo di incontro. Quando riconosciamo di essere frangibili, smettiamo di giudicarci e iniziamo a prenderci cura l’uno dell’altro” ci spiega Maria Paola. “C’è una spiritualità nella Comunicazione Nonviolenta” e ci confida “Mi chiedo sempre: che tipo di contributo voglio portare al mondo? A volte sento l’urgenza di essere d’aiuto all’umanità, di essere il più possibile utile in questo particolare momento storico. Il mio sogno? Un desiderio che mi sta a cuore: che da Vasto, e quindi dall’Abruzzo, possa nascere un punto di riferimento stabile per la Comunicazione Nonviolenta. Un luogo non solo fisico. Un luogo umano: un luogo aperto a famiglie, scuole, operatrici e operatori, associazioni, a chi educa, a chi cura, a chi attraversa l’adolescenza. Un luogo dove la Comunicazione Nonviolenta si pratica, si allena e si condivide con continuità e senza essere giudicati”. La Comunicazione Nonviolenta ci offre proprio questo: un linguaggio per trasformare il giudizio in ascolto. Da qui si comprende che la CNV non è una tecnica per parlare meglio. È un linguaggio che apre all’empatia e alla compassione. È un modo per tornare a sentirsi connessi con se stessi e con l’altro.

Strumento potente è l’Ascolto Empatico: uno spazio di non giudizio, di non interpretazione di ciò che stiamo ascoltando, di connessione profonda con il sentimento altrui. L’incontro si terrà in un luogo simbolico: Il Sorriso dei Nonni, comunità alloggio per anziani dove la fragilità è di casa, ma che ogni giorno si fa relazione, cura e presenza.

L’evento è aperto al pubblico con offerta libera: il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività dell’Associazione Elisir ODV, da anni impegnata in progetti di volontariato tra prevenzione, inclusione, musicoterapia, supporto per l’individuo e la comunità.

Dall'incontro al percorso attivo: l'incontro del 7 novembre 2026 apre una porta verso un percorso più profondo. Da venerdì 13 novembre 2026 infatti avrà inizio il Corso di Comunicazione Nonviolenta tenuto sempre da Maria Paola Sabatino che ufficialmente rilascia e certifica le ore di partecipazione al corso di formazione, essendo Trainer Certificata CNVC. Il corso è rivolto a tutti: genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali, volontari, professionisti in team, coppie, adolescenti, per chi lavora nelle relazioni d’aiuto o semplicemente per chi vuole imparare a “litigare” meglio e ad amarsi meglio. È un corso pratico. Si impara a tradurre il giudizio in bisogno, la rabbia in richiesta chiara, il silenzio in connessione, l’ascolto in presenza e accoglienza.

“Il bisogno di libertà e di scelta è alla base del nostro benessere: quando passiamo dal 'devo' al 'scelgo di', ci riconnettiamo con la nostra energia vitale e torniamo a respirare” Maria Paola Sabatino.

“Siamo Frangibili. Tutti...” Incontro con la Comunicazione Nonviolenta

Sabato 7 novembre 2026, ore 17:30 – presso ll Sorriso dei Nonni – Comunità Alloggio per anziani | Via San Lorenzo 79/80 B – Vasto

PROGRAMMA Ore 17:30 – Accoglienza e saluti di benvenuto Ore 17:45-18:30 – Intervento della relatrice Maria Paola Sabatino, Trainer Certificata CNVC A seguire fino alle ore 18:45 circa – Spazio domande, opinioni e confronto con il pubblico

INFO E CONTATTI 347 8773578 Dott.ssa Maria Paola Sabatino – 329 4453154 Presidente Associazione Elisir ODV, Maria Teresa Del Gesso Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione.