'Dialoghi sulla democrazia' in ricordo di Massimo Di Rienzo, a Vasto l'incontro con Carmen Lasorella

Venerdì 6 novembre, alle ore 17.00, nella sede dell'Auditorium dell'Ufficio Attività culturali in via Michetti, 63 a Vasto, si terrà l'incontro “Gaza: torneranno a volare gli aquiloni? Le voci di chi resiste e gli interrogativi sul futuro”.

L'iniziativa è organizzata dall'ANPI di Vasto, con il patrocinio della Città del Vasto – Assessorato alla Cultura e la collaborazione della Regione Abruzzo, nell'ambito della terza edizione di “Dialoghi sulla Democrazia”, rassegna annuale promossa in ricordo di Massimo Di Rienzo.

L'appuntamento intende offrire alla cittadinanza un’occasione di conoscenza, approfondimento e confronto su una delle più gravi crisi umanitarie e politiche del nostro tempo, dando spazio alle testimonianze dirette e all'analisi di chi, attraverso il giornalismo e l'impegno civile, continua a raccontare la realtà palestinese.

Dopo i saluti istituzionali, dialogheranno la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella e il giornalista palestinese Bassam Saleh. Coordinerà l'incontro Anna Suriani, del Direttivo ANPI Vasto. Il confronto sarà accompagnato da letture a cura di Maria Cristina Minerva e Raffaella Zaccagna, tratte dal libro “Ogni istante è una vita. Racconti da Gaza ai tempi del genocidio” (Fazi Editore, curato dalla scrittrice palestinese-americana Susan Abulhawa). I racconti scritti da giovani palestinesi sono storie nate nei campi profughi, tra le tende degli sfollati, nel pieno della devastazione e della perdita. Non sono soltanto testimonianze sulla guerra, ma uno straordinario patrimonio di memoria collettiva: diciotto voci che restituiscono un volto e una dimensione umana a una tragedia spesso affidata alle fredde cifre delle cronache. Raccontare diventa così un modo per resistere all'oblio, preservare la propria identità e affermare il diritto a esistere e a immaginare un futuro.