"Chi siamo noi”, parole e percussioni a Vasto per una riflessione su umanità, libertà e impegno civile

Domenica 8 novembre, alle ore 18:00, il Centro Berlinguer – Spazio Giovani, in via Anelli 71 a Vasto, ospiterà “Chi siamo noi”, un’iniziativa dedicata alla riflessione sull’essere umano, sulla sua condizione presente e sulla sua essenza più profonda, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili insieme al Progetto Giovani, alla Consulta Giovanile e all’Associazione Grido.

Attraverso le parole di autori come Bertolt Brecht, Pier Paolo Pasolini, Pablo Neruda, Jacques Prévert e Luigi Pirandello, le letture, interpretate da Maria Cristina Minerva e Raffaella Zaccagna, si intrecceranno con le musiche e le percussioni di Laura Trivilini, dando vita a un momento di approfondimento in cui parola e musica diventano strumenti di espressione, consapevolezza e partecipazione.

L'iniziativa nasce anche in occasione del venticinquesimo anniversario del G8 di Genova, da cui prende spunto per interrogarsi sulla società in cui viviamo e sulle sue contraddizioni. Quei giorni di luglio del 2001 restano impressi nella memoria collettiva per la morte di Carlo Giuliani e per le violenze alla scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, riconosciute dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo come atti di tortura. Da quella tragica esperienza riaffiorano domande che restano ancora attuali: il valore della libertà, il diritto di manifestare ed esprimere il proprio dissenso, la dignità della persona e il rapporto tra individuo e società.

Ragionamenti che si rinnovavo attraverso uno sguardo critico sul presente, sulle sue storture e sulla capacità, sempre più evidente, di allontanare le persone da sé stesse e dai valori più autentici e profondi dell'umanità.

Portare questi argomenti in uno spazio dedicato alle giovani generazioni significa offrire un'occasione di incontro e confronto su temi che riguardano tutti: la pace, la libertà, la dignità umana, il rapporto con gli altri e il senso del nostro stare insieme.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Vasto Francesco Menna, dell'assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci e della presidente della Consulta Giovanile di Vasto Martina Potalivo.