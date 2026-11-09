Al Tribunale di Vasto l'Aula di ascolto protetto dei minori in memoria dell'Avvocato Giuseppina Di Risio

E' in programma giovedì 12 novembre, alle ore 12 al Tribunale di Vasto-Aula Magna “Carlo Anelli” la cerimonia di inaugurazione dell'Aula di ascolto protetto dei minori in memoria dell'Avvocato Giuseppina Di Risio.
Dopo i saluti istituzionali delle autorità, interverrà l’Avv. Alessandra De Febis, Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Giuseppina Di Risio, venuta prematuramente a mancare nel mese di luglio dello scorso anno, è stata un'autorevole esponente dell'avvocatura vastese, apprezzata e stimata per la profonda preparazione professionale, serietà e per i valori messi in campo nel corso della sua lunga attività.