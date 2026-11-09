Al Tribunale di Vasto l'Aula di ascolto protetto dei minori in memoria dell'Avvocato Giuseppina Di Risio

E' in programma giovedì 12 novembre , alle ore 12 al Tribunale di Vasto-Aula Magna “Carlo Anelli” la cerimonia di inaugurazione dell'Aula di ascolto protetto dei minori in memoria dell'Avvocato Giuseppina Di Risio.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità, interverrà l’Avv. Alessandra De Febis, Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.