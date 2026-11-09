Chieti saluta Monsignor Bruno Forte: al Vescovo le 'Chiavi della Città'

Chieti si prepara a tributare il proprio solenne e affettuoso ringraziamento a Monsignor Bruno Forte, a conclusione di un mandato pastorale durato 22 anni alla guida dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

Martedì 10 novembre, alle ore 17:00, la suggestiva cornice del Teatro Marrucino ospiterà una seduta straordinaria e aperta del Consiglio comunale, interamente dedicata al conferimento delle Chiavi della Città all'Arcivescovo Metropolita.

La cerimonia vedrà la partecipazione corale delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, unite alla cittadinanza per testimoniare profonda stima e gratitudine a Padre Bruno per l’alto magistero spirituale, culturale e sociale svolto a favore della comunità. Protagonista speciale dell'evento sarà anche il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi nella sua nuova composizione, presente sul palco con il proprio neo Presidente Carmine Iannotti per affiancare le istituzioni cittadine in un simbolico passaggio generazionale di memoria e riconoscenza.

“Il conferimento delle Chiavi della Città è un gesto di naturale gratitudine per il cammino condiviso, espressione del legame fra Padre Bruno e la città – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Stefano Rispoli –. Questo massimo riconoscimento civico si aggiunge alla Cittadinanza Onoraria che l'Assise Civica gli ha tributato all'unanimità nella seduta del 1° dicembre 2025 sotto l'Amministrazione guidata da Diego Ferrara. Con la seduta straordinaria del 10 novembre vogliamo suggellare, insieme a tutto il Consiglio e anche all'intera assemblea consiliare e alle ragazze e ai ragazzi della nostra città, un ringraziamento autentico per il segno profondo che Monsignor Forte ha saputo imprimere nella vita civile, morale e culturale di Chieti in oltre due decenni di presenza e servizio. La mozione per la consegna delle chiavi è stata unanime, come unanime è la stima che nutriamo per lui”.

“Sono profondamente onorato, come Sindaco e a titolo personale, di poter consegnare a Padre Bruno le Chiavi di Chieti – sottolinea il sindaco Giovanni Legnini –. Mi lega a Monsignor Forte un rapporto longevo di stima sincera, di dialogo costante e di profondo affetto. Con questo gesto simbolico ma denso di significato, la nostra comunità lo accoglie in modo ancora più intimo e indissolubile nel proprio cuore. La sua straordinaria levatura intellettuale, la sua sensibilità umana e la sua costante attenzione verso le fragilità e le istituzioni democratiche sono state e continueranno a essere una bussola preziosa per tutti noi. La cerimonia al Marrucino sarà l'abbraccio corale di una città riconoscente a un pastore che ha amato e onorato Chieti ogni singolo giorno del suo ministero”.