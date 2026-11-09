'Diventare un rifugio', la Veglia di Preghiera con il Vescovo Bruno Forte verso la Giornata Mondiale dei Poveri

"Domenica 15 novembre, si celebra la X Giornata Mondiale dei Poveri, un appuntamento fondamentale per le nostre comunità cristiane, istituto per non distogliere mai lo sguardo da chi vive nella fragilità, nella solitudine o nel bisogno.

Quest'anno il messaggio di Papa Leone XIV ci consegna una parola forte e intima: “Il Signore è il rifugio del povero” (Sal 14,6).

Il Pontefice ci ricorda che il “rifugio non è semplicemente un luogo fisico o un riparo temporaneo, una relazione. E' uno spazio di comunione capace di accogliere, custodire e rimettere in cammino chi si sente escluso o ferito dalla vita. Non spettatori, ma comunità accogliente. Diventare rifugio significa fare in modo che la nostra parrocchia, i nostri gruppi e le nostre case sappiano aprire le porte.

Significa accorgersi del vicino in difficoltà, della persona che fa fatica ad arrivare a fine mese, di chi vive la povertà materiale ma anche la povertà della solitudine".

Per prepararci a vivere questa giornata per i poveri, la Caritas Diocesana invita tutti alla Veglia di Preghiera con il Vescovo Bruno Forte che si terrà giovedi 12 novembre alle ore 19 presso la Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto.