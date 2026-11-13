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Nel ricordo di Don Stellerino D'Anniballe

redazione
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Una Santa Messa nel ricordo di Don Stellerino D'Anniballe - voluta dagli Amici di Don Stellerino - sarÃ  celebrata domenica 15 novembre, alle ore 11:30, nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova - Parrocchia di San Pietro a Vasto.

A presiedere la funzione religiosa sarÃ  il sacerdote vastese Padre Giancarlo Marinucci.

Don Stellerino, storico parroco di San Pietro a Vasto, Ã¨ venuto a mancare il 25 luglio del 2019 all'etÃ  di 89 anni. Originario di Scerni, fu parroco dal 1961 e fondÃ² l'emittente radiotelevisiva interregionale Trsp.

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