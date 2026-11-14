Diabete, controlli e consulenze a Vasto e San Salvo

Lunedì 16 novembre, in occasione della Giornata mondiale del Diabete, la Asl Lanciano Vasto Chieti propone due appuntamenti dedicati alla prevenzione e all'informazione, a Vasto e San Salvo.

Nella Casa della Comunità di Vasto, dalle 9.00 alle 13.00, sono previsti screening gratuiti, consulenze mediche e incontri informativi.

Nella Casa della Comunità di San Salvo, dalle 11.00 alle 13.00, sarà possibile effettuare controlli gratuiti della glicemia e della pressione, ricevere consulenze e informazioni sulla prevenzione e sui sani stili di vita.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.