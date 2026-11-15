Laura D'Angelo presenta 'Mio Amore'. Appuntamento alla Libreria Mondadori del Centro Costaverde

Appuntamento con la poesia di Laura D'Angelo, nel pomeriggio di domenica 15 novembre, dalle ore 17:00, alla Libreria Mondadori del Centro Commerciale Costaverde.

L'autrice molisana, che tanto successo sta riscuotendo con le sue opere, dopo il successo di Cuore puro sarÃ presente con il suo ultimo lavoro Mio amore (Interno Libri 2026).

Laura D'Angelo dialogherÃ con la libraia Emanuela Costantini in una presentazione cui seguirÃ un firmacopie in store.

Una voce, quella di Laura D'Angelo, capace di raccontare le malinconie dei nostri tempi, con uno stile cristallino e un candore in grado di reinterpretare e offrire al lettore contemporaneo una nuova idea di romanticismo. Al centro l'amore, il sentimento per eccellenza, un sentimento che si sottrae alla precarietÃ¡ dei tempi e che diventa conferma di un modo di sentire che dÃ senso e valore ai giorni, nonostante lo scorrere del tempo e la solitudine che spesso attanaglia le nuove generazioni.

Laura D'Angelo Ã¨ critico letterario e scrittrice. Ha pubblicato Mitografie della modernitÃ tra letteratura e critica (Rubbettino UniversitÃ , 2026), Mio amore (Interno Libri, 2026), Cuore puro (Interno Libri, 2024), Poesia dell'assenza (Il Convivio, 2023), Sua maestÃ di un amore (Scatole Parlanti, 2021).

Ãˆ redattrice per diverse riviste specialistiche, tra cui Â«Leggere:tuttiÂ», Â«Insula EuropeaÂ», Â«Laboratori PoesiaÂ». Docente a contratto presso l'UniversitÃ degli Studi del Molise, Ã¨ giornalista pubblicista e scrive sul mensile dell'Ordine dei giornalisti del Molise.