"I Sette Capodogli... più uno!", al MuMa di Milazzo l’incontro con Franco Sacchetti

Lunedì 16 novembre, alle ore 16:00, il MuMa Museo del Mare Milazzo, all’interno del Castello di Milazzo, ospiterà Franco Sacchetti, fumettista, scrittore e attivista ambientale abruzzese, coordinatore del festival “I Sette Capodogli” a Vasto.

L’iniziativa, dedicata all’ecologia, all’arte e alla cultura, è nata nel ricordo dei sette capodogli che il 12 settembre 2014 si arenarono sulla spiaggia di Punta Penna, a Vasto. Una vicenda drammatica che vide la straordinaria mobilitazione di centinaia di persone, grazie alle quali quattro dei sette cetacei riuscirono a essere salvati e a tornare in mare.

Da quell’esperienza è nato un percorso culturale e di sensibilizzazione ambientale che, attraverso il festival, continua a mantenere viva la memoria di quei capodogli e a promuovere la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino.

Durante l’incontro, Sacchetti racconterà le attività che porta avanti, presenterà i suoi libri e le sue produzioni artistiche, illustrerà i laboratori didattici e le iniziative educative realizzate negli anni, soffermandosi in particolare sull’esperienza del festival “I Sette Capodogli”.

Il titolo dell’incontro, “I Sette Capodogli… più uno!”, richiama il legame con Siso, il capodoglio simbolo del MuMa, la cui storia ha dato origine al museo milazzese e a un importante percorso di divulgazione scientifica, educazione ambientale e sensibilizzazione sulla salvaguardia del mare.

L’appuntamento rappresenta il primo passo verso una collaborazione e un gemellaggio tra il MuMa Museo del Mare Milazzo e il festival “I Sette Capodogli” di Vasto: due realtà accomunate dalla capacità di trasformare vicende drammatiche che hanno coinvolto questi straordinari giganti del mare in occasioni di crescita culturale, partecipazione collettiva e impegno concreto per l’ambiente.

A sottolineare il valore di questo legame tra i due territori saranno i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Milazzo, Stefania Scolaro, e dell’assessore all’Ambiente del Comune di Vasto, Gabriele Barisano, che porterà il proprio contributo attraverso un videomessaggio.

«Il festival “I Sette Capodogli” nasce dalla volontà di trasformare una vicenda drammatica in un impegno condiviso per la tutela del mare – dichiara Gabriele Barisano, assessore all’Ambiente del Comune di Vasto –. Attraverso l’arte, la divulgazione e il coinvolgimento delle scuole, vogliamo mantenere viva quella memoria e promuovere comportamenti responsabili, a partire dalla riduzione della plastica monouso.

L’incontro con il MuMa di Milazzo rappresenta un’opportunità preziosa per far dialogare esperienze che hanno radici e obiettivi comuni. Ringrazio Carmelo Isgrò, fondatore del museo, e Franco Sacchetti per aver contribuito a costruire questo legame. Mi dispiace non poter essere presente: impegni istituzionali mi trattengono a Vasto, ma desidero far arrivare il mio saluto e il sostegno della nostra città a questa iniziativa.

Dal festival è nata anche una collaborazione con Rimini e un’alleanza contro l’utilizzo della plastica monouso che sta coinvolgendo numerose città dell’Adriatico. Auspico che questa rete possa estendersi a tutto il Paese e che il rapporto con Milazzo apra nuove opportunità di collaborazione tra i nostri Comuni. Spero di poter incontrare presto personalmente Carmelo Isgrò, visitare il MuMa e accoglierlo a Vasto in occasione del prossimo festival. La tutela del mare ha bisogno di comunità capaci di condividere conoscenze e azioni concrete».

All’incontro interverrà inoltre Francesco Cancellieri, presidente di AssoCEA Messina APS e promotore della V Settimana della Macchia Mediterranea in Sicilia, manifestazione dedicata alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturalistico mediterraneo, nel cui programma si inserisce la conferenza ospitata dal MuMa.