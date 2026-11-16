Fiori dal Pontile nel ricordo del naufragio che causò la morte di 21 pescatori il 16 novembre 1899

Il 16 novembre 1899 una data tragica nella storia di Vasto: in un naufragio, avvenuto davanti la costa locale, furono 21 i pescatori, di Vasto e San Vito Chietino, che persero la vita.

A Vasto Marina, prima tra via Ortona e piazza Capitano Michele Olivieri e in seguito al Pontile, la commemorazione, su iniziativa della sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, presieduta da Luca Di Donato, e dell'amministrazione comunale.

In via Ortona ricordata la presenza di un pozzo, dal quale i pescatori si rifornivano d'acqua prima di imbarcarsi, e di una lapide voluta dai familiari delle vittime; nella vicina piazza Olivieri, da dove i pescatori partivano, è stata invece sistemata, in occasione del 120° anniversario, una targa che ricorda quel drammatico evento con impressi i nomi di tutte le vittime.

Tra i presenti, assieme al Gruppo Anmi e al parroco di Santa Maria Stella Maris Padre Luigi Stivaletta, rappresentanti dell'amministrazione comunale, il sindaco Francesco Menna, il vice sindaco Licia Fioravante e l'assessore Anna Bosco, rappresentanti dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto e delle Associazione Combattentistiche e d'Arma ed un gruppo di giovani allievi della Scuola ‘Paolucci’. Deposto un omaggio floreale al cospetto della targa e citati, da parte degli studenti, i nomi dei pescatori defunti. Poi dal Pontile l'omaggio con il lancio di alcuni fiori in mare.

“Ricordiamo il dolore e la disperazione delle famiglie delle vittime - ha detto il sindaco nel suo intervento - tra loro anche un bambino di appena 9 anni. Oggi è accaduto qualcosa di importante, obiettivo primario delle istituzioni è quello di trasferire ai più giovani le conoscenze, seppur drammatiche, del territorio”.

IL TRAGICO EPISODIO (ricostruzione di Lino Spadaccini, cultore di storia vastese) - Per comprendere meglio la tragicità di quei momenti, ci viene in aiuto il giornale locale Istonio, con il drammatico racconto della sciagura: “…a mezzogiorno, un forte vento spirante da nord-est (greco-levante) faceva infuriare una terribile tempesta, che non ha forse l’eguale a memoria di tutti i vecchi marinai nostri. Il cielo era diventato plumbeo, ed i marosi, rompendo fragorosamente, si accavallavano in modo straordinario… La procella diventava di minuto in minuto più spaventevole, e lungo la Via Adriatica la folla esterrefatta seguiva con lo sguardo la scena straziante, che doveva piombare nel lutto e nella miseria tante famiglie di marinai… Alle 13,45 il fortunale raggiunse la massima violenza… i flutti travolsero ad un tratto due di esse, sommergendole con l’equipaggio, mentre le altre miracolosamente riuscirono a prendere il lido”.

La prima barca a naufragare, a circa tre chilometri dalla spiaggia, fu la “San Michele”, dell’armatore Francesco Olivieri, comandata dal marinaio Michele Marinucci. La seconda affondata, a circa cinquanta metri dalla prima, si chiamava “Annunziata”, di proprietà di Luigi Marinucci e comandata da Giuseppe Marinucci. Vicino Casarza, a 500 metri dalla costa, affondarono la “Filomena” e la “Santa Liberata”, appartenenti a Rocco Veri di San Vito Chietino.

Questi i nomi delle 21 vittime: Marinucci Michele (32 anni), Chiarini Tommaso (30), Ritucci Angelo (25), Ritucci Michele (61), Ronzitti Cesario (14) e Valentini Domenico (21), tutti della barca “San Michele”; Marinucci Giuseppe (30), Bevilacqua Michele (37), Fornace Giuseppe (24), Molino Teodoro (18), Ritucci Liborio (34) e Torquato Nicola (14) dell’equipaggio dell’Annunziata;

Verì Camillo (25), Verì Rocco (16), Andreamatteo Pierino (13) e Andreamatteo Ireneo (9), della “Filomena”; Verì Rocco (63), Verì Antonio (23) e Verì Francescosaverio (18) della “Santa Liberata”.