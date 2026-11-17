Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 19:00, il Teatro Comunale Rossetti di Vasto, in via Aimone, 1 ospita la serata “60 anni di storie: il giornale attraverso il tempo della città”, con cui “Vasto Domani – Giornale degli Abruzzesi nel Mondo”, fondato e diretto dal prof. Angelo Cianci, festeggia i sessant’anni dalla registrazione della testata.

Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, la storia del giornale sarà ripercorsa attraverso i ricordi di molte delle firme che lo hanno accompagnato negli anni: Gianfranco Bonacci, Paolo Calvano, Pino Cavuoti, Nicola D’Adamo, Enrico Di Giuseppantonio, Giuseppe Forte, Gabriella Izzi Benedetti, Luigi Murolo, Gianni Oliva e Giuseppe Tagliente.

A rendere speciale la serata ci sarà la musica del Quartetto del Baccano, formato dai Maestri Federico Di Luciano e Margherita Palmieri (violini), Paolo Capanna (viola) e Mehdi Chbary (violoncello). Presenta e conduce Christian Lalla.

Il direttore responsabile di Vasto Domani, Giorgio Di Domenico, invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante traguardo e a festeggiare insieme sessant’anni di storia, cultura e giornalismo vastese.