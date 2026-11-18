Sabato 21 novembre alle ore 18.30 appuntamento a Casalbordino, nella sede della Biblioteca Comunale con la presentazione di “Corpi al macello - Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti”.

L’incontro è organizzato dal Comitato “Disarmiamoci – Basta fabbriche di morte – Quanto vale una vita?” e sarà occasione per riflettere sulla strage di lavoratori ogni anno in Italia e l’impegno sul territorio per il futuro dello stabilimento della “polveriera” di contrada Termine a Casalbordino - ex Esplodenti Sabino oggi Arca Defense - in cui sono morti 7 lavoratori in 6 anni.

“Corpi al macello” è un libro inchiesta sulle morti sul lavoro in cui un capitolo è dedicato all’esplosione del 13 settembre 2023.

Sarà presente l’autore Giovanni Mancinone, scrittore e giornalista molisano, che accompagna e sostiene il comitato sin dall’inizio. Mancinone ha partecipato a due assemblee del Comitato portando la tua testimonianza e riflessione.