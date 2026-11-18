Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di San Salvo, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Donne in Corsa – La corsa non solo in rosa!”, manifestazione organizzata dall’Asd Atletica Velo Club San Salvo che, dal 19 al 22 novembre, proporrà tre giornate dedicate a sport, salute, prevenzione e solidarietà.

L'incontro, condotto da Roberto Paoletti, si è aperto con gli interventi del sindaco Emanuela De Nicolis e degli organizzatori Tonino Maggitti e Nubia Stella, che hanno illustrato il valore e le finalità dell'iniziativa.

Il sindaco ha espresso grande apprezzamento per una manifestazione che continua a crescere, sottolineandone l'importanza nella promozione del rispetto, della partecipazione e del contrasto alla violenza sulle donne. Emanuela De Nicolis ha inoltre ringraziato associazioni, sponsor e collaboratori per il prezioso contributo alla realizzazione dell'evento.

Alla conferenza sono intervenuti anche i rappresentanti del mondo scolastico: Rita Valerio, professoressa dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli–D'Acquisto, Anna Orsatti, dirigente dell'Istituto Pantini Pudente di Vasto, e Katia Basilico, professoressa del Mattei–Palizzi di Vasto, organizzatrice della Pink Parade e della Sala Rosa di Chieti.

Spazio anche alle associazioni e alle realtà del territorio, con gli interventi di Micaela Di Petta per la Croce Rossa, Maria Sabatini per la Pro Loco, Maria Di Nardo per Uni Tre, Antonella Marrollo in rappresentanza degli sponsor, Sara Troilo per T.F.M. e Licia Zulli, coordinatrice dei Centri Antiviolenza Frida, Dafne e DonnaAttiva e la chef Katia Bastonno che curerà il post gara con il Pasta party. È intervenuto inoltre il dottor Lucio Del Forno, richiamando l'attenzione sull'importanza della prevenzione.

Al centro della manifestazione resta il sostegno al Centro Antiviolenza Frida, gestito dall'Associazione Dafne ETS, per trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà e sensibilizzazione.

Il programma prenderà il via giovedì 19 novembre, al Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, con “Donne in Corsa Kids”, dedicata a bambini, ragazzi e scuole. Dalle ore 8:00 prenderanno il via le attività, seguite alle 9:00 dal mini convegno “Diventare grandi (senza paura?)”, con Licia Zulli e gli specialisti del team T.F.M. Alle 10:30 spazio alle gare giovanili, con la partecipazione anche di Lucia Rossi della scuola Trendy Dance. La quota d'iscrizione di 3 euro sarà devoluta all'Associazione Dafne.

Sabato 21 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, si terrà il convegno “Ascolta il tuo corpo, gioca la tua partita”, dedicato a salute, prevenzione, nutrizione e sport. Ospite d'eccezione Serena Di Fabio, campionessa mondiale Under 20 di marcia.

Il momento culminante sarà domenica 22 novembre, al Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, con la quarta edizione di “Donne in Corsa”. Ritrovo alle ore 8:00 e partenza alle 9:30, con tre percorsi: 21,5 km, 14,5 km competitiva e 7,5 km di passeggiata, aperti ad atleti, appassionati e cittadini.

A impreziosire l'evento, la medaglia commemorativa ideata dall'Atletica Velo Club San Salvo e realizzata da Antonio Gizzi, simbolo del messaggio di solidarietà che accompagna la manifestazione.

Donne in Corsa si conferma così molto più di un evento sportivo: un'occasione per unire istituzioni, scuole, associazioni e cittadini attorno ai valori del rispetto, dell'inclusione e del sostegno alle donne.

Perché ogni passo conta, ogni presenza fa la differenza.