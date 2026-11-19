Il valore di un abbraccio. Nel tango il contatto è parte del linguaggio. Ci si avvicina, si ascolta il movimento dell’altrə, si lascia spazio a una risposta. La relazione cambia continuamente attraverso il corpo, la distanza, il ritmo.
Domenica 22 novembre questo linguaggio entrerà nel Teatro Città di San Salvo per una serata costruita intorno al tango, all’ascolto e al rispetto. Sono parole che attraversano anche il nostro lavoro quotidiano.
Nelle relazioni, poter esprimere un limite, cambiare direzione, scegliere la distanza e lo spazio che vogliamo condividere riguarda la libertà e l’autodeterminazione di ciascunə.
Dalle 18:00 il teatro ospiterà il concerto dell’Orchestra Lo Que Vendrá con la voce di Martin Piñol. A seguire la milonga e la selezione musicale di TJ Davide Patriarca.
Alle 20.30 il buffet sarà accompagnato dalla degustazione dei vini Eva Patch, il progetto di Bio Cantina Orsogna nato dalla collaborazione con Dafne ETS e legato ai percorsi di autonomia delle donne.
La serata è promossa da Viajes Tango ASD e Dafne ETS, con il patrocinio del Comune di San Salvo.
Domenica 22 novembre 2026
dalle 18.00 alle 22.00
Teatro Città di San Salvo
Ingresso libero.