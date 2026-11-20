"Con la Celebrazione Eucaristica abbiamo voluto esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine a S.E.R. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Nei 22 anni di Episcopato, ricchi di incontri, testimonianze e gesti, ha lasciato un segno profondo nella vita nella nostra comunitÃ , in particolare nel nostro Seminario. Nel salutarlo il nostro grazie si fa preghiera: grazie per la sua presenza, per la sua guida pastorale, per la dedizione e per il cammino condiviso in questi anni".

CosÃ¬, in una nota, il Seminario Pontificio Regionale â€˜San Pio Xâ€™ di Chieti, retto da Don Gianfranco Travaglini, saluta Monsignor Bruno Forte, prossimo a lasciare l'incarico di Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto-