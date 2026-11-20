Una ventina di alunni delle due classi terze della Scuola dell’infanzia paritaria “Il Girotondo” hanno visitato l’ufficio postale di via Cavour a Vasto.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto dell’istituto realizzato in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra oggi. In particolare, le classi hanno associato a Poste Italiane il “diritto di comunicare”.

Nell’occasione gli alunni hanno conosciuto da vicino l’operatività di un ufficio postale, approfondendo da vicino il servizio di spedizione della corrispondenza fino alla consegna al destinatario.

Ad accompagnarli sono state le insegnanti Savina Mazzeo, Azzurra Gaggiano e Ludovica Scafetta, coordinatrici del progetto. “L’esperienza è proseguita con i bambini che si sono trasformati in piccoli postini e hanno percorso le vie del centro di Vasto, tra negozianti e persone incontrate per strada, per consegnare un messaggio davvero speciale: un disegno che rappresentava uno dei loro diritti. Un modo originale e divertente per simulare il viaggio di una lettera e, soprattutto, per far conoscere e diffondere un messaggio importante: ogni bambino ha dei diritti che devono essere conosciuti, rispettati e tutelati”, – hanno commentato le maestre.

Ad accogliere il gruppo il direttore Roberto Cocucci, che ha illustrato loro il percorso delle lettere dal momento dell’accettazione fino alla consegna. “Abbiamo accolto subito con entusiasmo la richiesta della scuola e siamo felici che alla nostra azienda sia stato associato il diritto di comunicare, perché fin dalla sua nascita Poste ha messo in comunicazione i cittadini. Gli alunni si sono mostrati curiosi ed è stato bello rispondere a tante domande sul nostro lavoro”, – ha commentato il responsabile di Poste Italiane.

Prima di congedarsi gli alunni sono stati omaggiati da parte del personale della sede con un attestato di partecipazione in ricordo della giornata.