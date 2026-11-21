Energia, innovazione, capitale umano e talento. Sono queste le quattro parole chiave di Visionaria 2026, il forum dellâ€™innovazione dellâ€™Adriatico che aprirÃ i battenti il 25 novembre, dalle ore 9:30, al Porto turistico Marina di Pescara. Non un semplice evento ma una piattaforma di incontro dove costruire insieme il futuro. Insieme istituzioni, imprese ed universitÃ . Insieme professionisti, studenti delle scuole superiori e studenti universitari.

Organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dalla sua Agenzia di sviluppo, Visionaria si avvale della collaborazione e della partnership di Unioncamere, Regione Abruzzo e delle tre UniversitÃ abruzzesi.

Ogni dettaglio sarÃ presentato in conferenza stampa in programma lunedÃ¬ 23 novembre.



