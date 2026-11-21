Domenica 22 novembre, nell'ambito del Piano di Valorizzazione, promosso dal Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara organizza una visita guidata al cantiere di restauro del Portale della Chiesa di San Pietro a Vasto,
"Dalle rovine di un antico tempio pagano alla ferita della frana del 1956, fino alla sua demolizione. Oggi quel che resta della facciata di San Pietro Ã¨ oggetto di un importante intervento conservativo a cura della Soprintendenza. Il cantiere apre eccezionalmente le sue porte: unâ€™occasione unica per raccontare la storia e le fasi del restauro - si legge in una nota -. Si raccomanda di indossare scarpe chiuse, idonee per un'area di cantiere. I dispositivi di protezione individuale (caschetti) saranno forniti dall'impresa.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link: https://calendo.it/.../visita-guidata-al-cantiere-di-san...
Tre i turni di visita:
09:30-10:45
10:45-12:00
12:00-13:15