Â«Non nascondere la testa! La prevenzione Ã¨ sempre l'arma vincenteÂ». Ãˆ questo il messaggio che il Lions Club San Salvo rivolge alla cittadinanza in occasione dell'iniziativa dedicata alla lotta contro il diabete, in programma domenica 22 novembre al Palazzetto dello Sport di via Magellano, a San Salvo Marina.

Dalle ore 9:00 alle ore 12:30, tutti i cittadini avranno la possibilitÃ di sottoporsi a uno screening glicemico completamente gratuito, senza necessitÃ di prenotazione, grazie alla disponibilitÃ del Dott. Giuseppe Quinzii, medico responsabile del service.

L'iniziativa, promossa in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, vuole richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una patologia sempre piÃ¹ diffusa, che puÃ² svilupparsi silenziosamente e manifestarsi quando sono giÃ presenti alterazioni significative della salute.

Un semplice controllo della glicemia puÃ² rappresentare un primo passo importante per individuare eventuali valori anomali e favorire, quando necessario, ulteriori approfondimenti medici.

Il service Ã¨ coordinato dall'Officer del Lions Club San Salvo Romina Palombo, che ha seguito l'organizzazione dell'iniziativa, confermando l'attenzione del sodalizio verso i temi della salute pubblica e della prevenzione.

L'appuntamento si svolgerÃ nell'ambito della quarta edizione di "Donne in Corsa", manifestazione organizzata dall'Atletica Velo Club San Salvo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana â€“ Comitato Locale di Vasto, Gruppo di San Salvo e la Farmacia Di Croce.

Una sinergia tra associazioni, professionisti e volontari che testimonia quanto la collaborazione tra le diverse realtÃ del territorio possa tradursi in iniziative concrete a beneficio della collettivitÃ .

Il Presidente Piero Chinni: Â«La prevenzione Ã¨ un gesto di responsabilitÃ verso noi stessi e verso gli altriÂ»

Â«Come Lions crediamo fermamente che la prevenzione sia uno dei piÃ¹ importanti strumenti per tutelare la salute e il benessere della nostra comunitÃ . Troppo spesso, presi dagli impegni quotidiani, tendiamo a rimandare anche i controlli piÃ¹ semplici, dimenticando che proprio un piccolo gesto puÃ² fare una grande differenza.

Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un'opportunitÃ concreta, gratuita e accessibile a tutti, ma soprattutto vogliamo diffondere una maggiore cultura della prevenzione.

Il mio invito Ã¨ rivolto a tutti i cittadini di San Salvo e del territorio: dedicate qualche minuto alla vostra salute, venite a trovarci e approfittate di questa opportunitÃ . La prevenzione non deve essere considerata un appuntamento occasionale, ma una buona abitudine da coltivare ogni giorno.

Desidero ringraziare l'Officer Romina Palombo per l'impegno profuso nell'organizzazione, il Dott. Giuseppe Quincii per la preziosa disponibilitÃ professionale, l'Atletica Velo Club San Salvo e tutte le realtÃ che hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata. Ãˆ proprio attraverso la collaborazione tra associazioni, professionisti e volontari che possiamo offrire servizi sempre piÃ¹ utili alla nostra comunitÃ Â».

Un invito a tutta la cittadinanza: partecipare Ã¨ semplice e gratuito

Il Lions Club San Salvo rinnova quindi l'invito a partecipare numerosi all'iniziativa di domenica 22 novembre, ricordando che non Ã¨ necessaria alcuna prenotazione e lo screening Ã¨ completamente gratuito.

SarÃ sufficiente presentarsi a digiuno, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso il gazebo del Lions Club San Salvo, allestito in occasione della manifestazione "Donne in Corsa", al Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.

Lo screening rappresenta un'occasione di sensibilizzazione e controllo preventivo, pur non sostituendo gli accertamenti diagnostici e le valutazioni del proprio medico.

Â«Non nascondere la testa!Â» non Ã¨ soltanto uno slogan, ma un invito concreto a non sottovalutare i segnali del proprio organismo e a considerare la prevenzione una prioritÃ .

Il Lions Club San Salvo vi aspetta numerosi: bastano pochi minuti per compiere un gesto importante per la propria salute.

LIONS CLUB SAN SALVO

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