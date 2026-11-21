Lettera aperta del parroco di San Giuseppe, Don Luca Corazzari

Carissimi/e con grande gioia desidero annunciarvi che, dopo 8 mesi di accurato restauro nella città di Spoleto, domenica 22 novembre alle ore 10:30 davanti la Chiesa della Madonna del Carmine potremo finalmente rivedere e riabbracciare la nostra statua di San Giuseppe. Da qui tutti insieme partiremo in processione (procedendo per via Marchesani e corso De Parma) per arrivare davanti alla Piazza antistante la Concattedrale dove, il Sindaco Francesco Menna insieme all’Arcivescovo S. E. Mons. Bruno Forte, ridenomineranno la Piazza L. V. Pudente antistante la Chiesa in “Piazza San Giuseppe”.

Dopo il taglio del nastro, la scopertura delle targhe toponomastiche e un breve intervento delle autorità, si procederà al rientro della Statua nella Concattedrale e alla seguente celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Bruno Forte.

Desidero a questo proposito ringraziare innanzitutto tutti coloro che con le loro offerte hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, così da lasciare alle generazioni future un patrimonio sia artistico di straordinaria bellezza e sia spirituale il quale è segno ed espressione vivente dell’affetto e della fede di tanti vastesi, ma anche di tanti turisti, devoti verso Colui che ha avuto il coraggio di far entrare nella propria vita il sogno di Dio.

Desidero, inoltre, ringraziare l’Amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, per la sua immediata disponibilità nel realizzare questo mio desiderio di intitolare la piazza antistante al Santo Patrono della Concattedrale.

Nel salutarvi con immensa gioia e speranza di poter festeggiare insieme con tutti voi questo momento così bello per la nostra Parrocchia e per tutta la città, affido al “Fidelis Custos” non solo la richiesta di una pace tra le nazioni ma anche la pace in tutte e tra tutte le nostre famiglie. In questo cambiamento di epoca dove tutto sembra abbandonarsi all’effimero e all’oggi, possa San Giuseppe continuare a prendersi cura di tutti noi aprendo i nostri occhi ai sogni di Dio, vera via dell’amore che salva e della bellezza che colma di senso la nostra vita.

Dio benedica tutti voi.