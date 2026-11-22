Una straordinaria partecipazione, tanto entusiasmo, sport e solidarietà per la quarta edizione di “Donne in Corsa”, organizzata dall’Atletica Velo Club San Salvo, che questa mattina ha trasformato il lungomare di San Salvo Marina in un grande abbraccio collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne.

Tantissime persone, famiglie, appassionati e atleti provenienti da tutta la regione e non solo hanno preso parte alla manifestazione, tra gara competitiva, non competitiva e camminata, condividendo un messaggio forte e importante: no alla violenza sulle donne. Ospite d'onore la campionessa del Mondo dei 5000 metri Marcia Under 20 Serena Di Fabio.

Una giornata che ha saputo unire sport, prevenzione, sensibilizzazione, partecipazione e voglia di stare insieme.

A testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale, la presenza del sindaco Emanuela De Nicolis, che ha sottolineato l'importanza di iniziative capaci di coinvolgere la comunità e mantenere alta l'attenzione sul tema della violenza di genere. Presente anche l'assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini, che ha evidenziato il valore sociale della manifestazione e ha anticipato un'importante novità: il prossimo 26 novembre Frida diventerà un centro antiviolenza, un ulteriore passo avanti nel percorso di sostegno e tutela delle donne.

Alla manifestazione hanno partecipato anche gli assessori Tony Faga ed Elisa Marinelli, a conferma dell'attenzione dell'amministrazione verso un evento che cresce e coinvolge sempre più persone.

Fondamentale il contributo delle tante associazioni presenti, che hanno reso ancora più ricca e significativa questa giornata: Avis, Lions Club San Salvo, BTS Volley, Plastic Free, UniTre, Pro Loco e tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa.

Un ringraziamento particolare al Lions Club San Salvo, che ha promosso uno screening glicemico gratuito con il dottor Giuseppe Quinzi, portando al centro della giornata anche l'importanza della prevenzione e della salute, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Farmacia Di Croce.

A rendere ancora più coinvolgente il finale della manifestazione, la bella performance di Trendy Dance, la partecipazione di Katia Bastonno e un allegro buffet party finale, occasione di festa e condivisione per tutti i partecipanti.

Un grazie speciale a tutti gli sponsor, a partire dai main sponsor TFM e Pasquarelli Auto, e a tutte le attività, i volontari, le associazioni e le persone che, con il loro prezioso contributo, hanno sostenuto e reso possibile questa splendida giornata.

Grande soddisfazione per l'Atletica Velo Club San Salvo, organizzatrice di un evento che, giunto alla quarta edizione, si conferma un appuntamento importante per il territorio, capace di richiamare tanti atleti da tutta la regione e di coinvolgere cittadini di ogni età. Perché oggi non si è corso soltanto per raggiungere un traguardo, ma per affermare un valore: il rispetto, la libertà e il diritto di ogni donna a vivere senza paura.

San Salvo ha risposto presente. E lo ha fatto con il cuore, con le gambe e con una grande voglia di esserci!