In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, l'associazione Emily Abruzzo in collaborazione con il Lions Club Vasto Host e con l'Ordine degli Avvocati di Vasto promuove una due giorni per accendere i riflettori sul contrasto alla violenza di genere e diffondere una cultura del rispetto e della non violenza.

Tre i momenti di ascolto, confronto, riflessione e approfondimento aperti alle Scuole, alla Cittadinanza e alle Istituzioni con l'obiettivo di trasformare la memoria in azione concreta, dando continuità all'impegno quotidiano portato avanti dalle professioniste volontarie dell'associazione.

Le iniziative si inseriscono in un lavoro di rete costante con Enti, Ordini professionali e realtà associative del territorio e nazionali - tra cui il Comune di Vasto e le Associazioni Aspera e Unione Nazionale Vittime.

Mercoledì 25 novembre, l'aula magna dell'IIS Palizzi-Mattei di Vasto ospiterà l'autrice Letizia Venturini che presenterà a più di 500 studenti il suo libro dal titolo "Quanto lontano dovrai correre" edito da Mondadori. Presenzieranno le Dirigenti Scolastiche Concetta delle Donne (IIS Palizzi Mattei) e Anna Orsatti (IIS Pantini-Pudente), Silvia Celenza e Michele Lalla, rispettivamente Presidente e Referente del comitato sulla violenza di genere del Lions Club Vasto Host. A moderare gli interventi la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, Presidente dell’associazione Emily e dell'omonimo Premio Letterario.

“La violenza contro le donne tra passato e presente nell'ordinamento giuridico italiano” è il titolo del convegno che si terrà nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle ore 15:30, presso l’Aula "Impegno Solenne" del Tribunale di Vasto.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Vasto, Avv. Francesco Menna, dell’Avv. Maria Sichetti, Presidente COA Vasto e della Prof.ssa Teresa Maria Di Santo, interverrà l’Avv. Giuseppe Ciccarelli, Consigliere COA Vasto e VPO presso la Procura della Repubblica di Isernia. Nel corso dell'evento sarà nuovamente presentato il libro "Quanto lontano dovrai correre" in presenza dell'autrice Letizia Venturini (la partecipazione all'evento prevede il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per gli avvocati).

Giovedì 26 novembre tutta la Cittadinanza è invitata a partecipare a un vero e proprio percorso itinerante dedicato alla sensibilizzazione, alla memoria e all'impegno civile attraverso l'installazione di Panchine Rosse in alcuni Istituti scolastici e spazi pubblici della città di Vasto.

Alle ore 9, dal plesso Palizzi dell’IIS Palizzi-Mattei, dopo la cerimonia di apertura dell’iniziativa e l’inaugurazione della prima delle sette panchine, si procederà, alle ore 10, verso l’IIS Pantini-Pudente (plessi Scienze Umane, Classico e Artistico) per la seconda installazione simbolica. Alle ore 11, presso la piscina comunale, a seguito dell’installazione di una ulteriore panchina rossa, si terrà un momento di riflessione con i ragazzi per poi dirigersi verso il Polo Liceale Mattioli dove, alle ore 12 ci sarà un nuovo momento di condivisione finalizzato all’installazione di un'altra panchina. Il percorso cittadino si concluderà, alle ore 13, al Plesso Mattei dell’IIS Palizzi-Mattei con l’installazione dell’ultima panchina.

“Partire dalle Scuole e dialogare con i giovani è una necessità oltre che una scelta.” dichiara la prof.ssa Di Santo “Portare testimonianze dirette tra i banchi e lasciare simboli tangibili come le Panchine Rosse nei luoghi che i nostri studenti vivono ogni giorno significa trasformare una ricorrenza in una responsabilità permanente e collettiva”.