In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la città di Vasto rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del rispetto, della solidarietà e della tutela dei diritti delle donne.

Con il messaggio “Mai più sola – No alla violenza sulle donne”, mercoledì 25 novembre, alle ore 17:00, con partenza da Piazza Marconi, si svolgerà una manifestazione itinerante aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa intende rappresentare un momento collettivo di incontro, riflessione e partecipazione, per ribadire con determinazione il rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne.

La manifestazione sarà caratterizzata da momenti artistici e culturali, pensati per sensibilizzare la comunità e mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che richiede un impegno costante e condiviso da parte delle istituzioni, delle associazioni e di ogni singolo cittadino.

Tra gli appuntamenti in programma, “Il valore di un abbraccio”, una performance di Tango Argentino a cura dei maestri Paolo Viaggi e Ilaria Napoleone, accompagnata dalle letture di Raffaella Zaccagna. Attraverso il linguaggio della musica, della danza e delle parole, l'iniziativa vuole trasmettere un messaggio di vicinanza alle donne vittime di violenza, promuovendo una cultura fondata sull'ascolto, sulla dignità della persona e sulla consapevolezza che nessuna donna deve sentirsi sola.

«La lotta alla violenza sulle donne deve tradursi in un impegno quotidiano, concreto e condiviso. Come comunità abbiamo – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - il dovere di promuovere una cultura del rispetto, riconoscere i segnali della violenza e costruire reti di solidarietà capaci di sostenere chi vive situazioni di difficoltà. Con “Mai più sola” vogliamo ribadire che nessuna donna deve essere lasciata indietro e che Vasto è una comunità che sceglie di schierarsi dalla parte delle donne».

L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, per dare insieme un segnale forte e condiviso.