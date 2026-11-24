Tra le iniziative proposte dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Salvo rientra anche “Mai più sola”, un importante momento di partecipazione, sensibilizzazione e riflessione collettiva contro la violenza sulle donne.
L’evento, organizzato e promosso dal Consorzio Matrix, vede il sostegno e la collaborazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui, in modo particolare, Mamme in Salvo, lo Sportello Antiviolenza Frida - Città di San Salvo e l’Associazione Dafne ETS.
Alla manifestazione prenderanno parte attivamente anche altre associazioni locali (Centri Anziani, Pro Loco San Salvo), da sempre sensibili e impegnate nella promozione dei diritti, della solidarietà, del rispetto e della tutela delle persone più vulnerabili.
Una partecipazione corale che testimonia quanto sia importante fare rete, unire le forze e costruire una comunità sempre più attenta, consapevole e capace di non voltarsi dall’altra parte.
Martedì 24 novembre
Ore 16:30
Partenza dalla Villa Comunale di San Salvo (ingresso scuole medie).
La manifestazione sarà itinerante e rappresenterà un’occasione per ribadire, insieme, un messaggio forte e inequivocabile: nessuna donna deve sentirsi sola e la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società.
"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a indossare abiti neri, come segno di consapevolezza, rispetto e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini - Perché il contrasto alla violenza sulle donne non riguarda soltanto chi ne è direttamente coinvolto, ma è una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi.
Esserci significa scegliere da che parte stare. Insieme, per dire no alla violenza. Sempre."