Una partecipazione corale che testimonia quanto sia importante fare rete, unire le forze e costruire una comunità sempre più attenta, consapevole e capace di non voltarsi dall’altra parte.

L’evento, organizzato e promosso dal, vede il sostegno e la collaborazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui, in modo particolare,, loe l’Associazione

La manifestazione sarà itinerante e rappresenterà un’occasione per ribadire, insieme, un messaggio forte e inequivocabile: nessuna donna deve sentirsi sola e la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società.

"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a indossare abiti neri, come segno di consapevolezza, rispetto e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini - Perché il contrasto alla violenza sulle donne non riguarda soltanto chi ne è direttamente coinvolto, ma è una responsabilità che appartiene a ciascuno di noi.