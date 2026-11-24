In occasione della Giornata internazionale per lâ€™eliminazione della violenza contro le donne, lâ€™UniversitÃ delle Tre EtÃ di Vasto, in collaborazione con lâ€™Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, promuove un incontro dal significato profondo, che attraverso lâ€™antica arte giapponese del Kintsugi ci invita a riflettere sulle ferite, anche invisibili, che la violenza puÃ² lasciare.

Lâ€™iniziativa nasce dalla sinergia tra tre corsi dell'Unitre â€” Storia dellâ€™Arte, Psicologia Olistica e Ceramica â€” che, intrecciando linguaggi, conoscenze e sensibilitÃ differenti, hanno dato vita a un percorso comune di riflessione sul valore della cura, della fragilitÃ e della rinascita. Un incontro in cui lâ€™arte dialoga con la psicologia e la creativitÃ diventa strumento di espressione e consapevolezza. Proprio come nel Kintsugi, dove le fratture vengono ricomposte con lâ€™oro senza nasconderne le tracce, anche le ferite dellâ€™esperienza umana possono essere accolte e riconosciute, senza che debbano definire il valore di una persona.

Unâ€™occasione per parlare di rispetto, dignitÃ e cura, ricordando che anche dalle fragilitÃ puÃ² nascere una nuova forza.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per mercoledÃ¬ 25 novembre, alle ore 17.00, alla Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos di Vasto. Interverranno Bianca Campli, docente di Storia dellâ€™Arte, Chiara Lombardi, docente di Psicologia Olistica, Miriam Melle, docente di Ceramica, e Raimondo Pascale, del Servizio Tutela e Integrazione Sociale della Regione Abruzzo, con la collaborazione di Clotilde Muzii, docente del corso Lâ€™anima delle parole, di Leontina dâ€™Orazio per la grafica e di Costanzo Dâ€™Angelo per la sezione fotografia.

Vi aspettiamo per condividere insieme questo importante momento di riflessione. Ingresso libero.