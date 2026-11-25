Lâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto si appresta a vivere un passaggio di particolare rilievo nella propria vicenda ecclesiale: domenica 29 novembre 2026, prima domenica di Avvento, il Cardinale Mauro Gambetti farÃ il suo ingresso canonico quale nuovo Arcivescovo Metropolita, a seguito della nomina conferita da Papa Leone XIV il 3 ottobre scorso.

Le coordinate spirituali, liturgiche e storiche dellâ€™evento sono state approfondite nel corso della conferenza stampa da Don Nicola Del Bianco, Vicario generale dellâ€™Arcidiocesi, Don Guido Carafa, Cerimoniere arcivescovile, e Don Beniamino Di Renzo, Archivista e Bibliotecario diocesano. Lâ€™incontro Ã¨ stato moderato da Don Gianmarco Medoro.

Nel suo intervento, Don Nicola Del Bianco ha collocato lâ€™avvicendamento alla guida della Chiesa teatina nellâ€™orizzonte di un Â«cambiamento dâ€™epocaÂ». Al termine del lungo e intenso episcopato di Monsignor Bruno Forte, la comunitÃ diocesana si trova dinanzi a una transizione che non Ã¨ soltanto avvicendamento nella successione pastorale, ma si inscrive nelle profonde trasformazioni attraversate, dal 2004 a oggi, dal mondo, dalla Chiesa universale e dalla stessa realtÃ locale. In tale contesto, lâ€™arrivo del Cardinale Gambetti si confi gura come un kairÃ²s: un tempo favorevole, unâ€™occasione provvidenziale per riascoltare la chiamata di Cristo e riconoscerne le forme sempre nuove attraverso le quali essa interpella la storia. La nomina, ha sottolineato il Vicario generale, Ã¨ accolta dalla Chiesa diocesana congratitudine e letizia, quale segno della sollecitudine pastorale di Papa Leone XIV per la comunitÃ di Chieti-Vasto.

Una seconda chiave di lettura ha riguardato la natura comunitaria della celebrazione, definita da Don Del Bianco una Â«festa di Chiesa per una Chiesa di popoloÂ». Chieti, centro della diocesi, sarÃ il luogo in cui si renderÃ visibile la comunione dellâ€™intera comunitÃ ecclesiale: accanto ai cardinali, ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, ai seminaristi e ai consacrati, vi sarÃ soprattutto il popolo santo di Dio, rappresentato dai fedeli provenienti dai piccoli borghi e dai centri maggiori delle 146 parrocchie di un territorio che conta 320.000 abitanti. Una comunitÃ convocata attorno al proprio Pastore, nella quale si manifesta il legame sponsale tra il Vescovo e la Chiesa affi data alla sua cura. In questa prospettiva, il centro della celebrazione non Ã¨ la persona del Vescovo in quanto tale, bensÃ¬ il ministero che egli Ã¨ chiamato a esercitare: essere, secondo lâ€™immagine proposta dal Vicario generale, Â«specialista dello Spirito SantoÂ» e Â«federatoreÂ», servitore della comunione, nella Â«convivialitÃ delle diff erenzeÂ» cara a Don Tonino Bello.

Don Del Bianco ha inoltre richiamato le parole con cui Mons. Bruno Forte ha piÃ¹ volte invitato la comunitÃ ad accogliere il Cardinale Gambetti con la medesima disponibilitÃ con cui era stato accolto lui, chiedendo ai propri collaboratori piÃ¹ stretti di sostenere e servire il nuovo Arcivescovo.

Soffermandosi sul profilo del nuovo Pastore, il Vicario generale ha richiamato la sua appartenenza allâ€™Ordine dei Frati Minori Conventuali, le responsabilitÃ assunte nella vita francescana e i significativi incarichi ecclesiali ricoperti, tra i quali il servizio presso il Sacro Convento di Assisi e la Basilica di San Pietro. La partecipazione al Conclave che ha eletto Papa Leone XIV e il suo percorso ai vertici della vita ecclesiale gli conferiscono, inoltre, unâ€™esperienza di respiro universale. Senza anticipare valutazioni sul futuro orientamento pastorale, Don Del Bianco ne ha tratteggiato alcuni caratteri personali e spirituali: la sensibilitÃ francescana, la capacitÃ di relazione, la gentilezza e lâ€™attitudine allâ€™accoglienza.

Un profilo che richiama, nella sua dimensione fraterna, la figura di San Francesco. Il suo intervento si Ã¨ concluso con lâ€™invocazione biblica: Â«Benedetto colui che viene nel nome del Signore!Â».

La scansione della giornata e il rito proprio sono stati illustrati e presentati da Don Guido Carafa, Cerimoniere Arcivescovile e Direttore dellâ€™Ufficio Liturgico Diocesano, che ha ripercorso i diversi

momenti previsti per domenica 29 novembre. Il primo appuntamento sarÃ alle 10.00, con la visita allâ€™Ospedale Civile di Chieti; alle 14.45 il Cardinale si recherÃ alla Casa circondariale. Alle 16.00, in piazza G.B. Vico, si terrÃ lâ€™accoglienza ufficiale, con gli onori militari e il saluto delle autoritÃ civili. Da qui prenderÃ avvio il corteo verso la Cattedrale di San Giustino, preceduto dal saluto della pastorale giovanile in piazza Valignani.

In Cattedrale avranno luogo i riti di accoglienza, la venerazione della Croce, lâ€™aspersione con lâ€™acqua benedetta e una sosta di adorazione nella Cappella del Santissimo Sacramento; seguirÃ lâ€™omaggio alle reliquie di San Giustino nella cripta. Alle 17.00 avrÃ inizio la celebrazione eucaristica per lâ€™ingresso canonico, durante la quale sarÃ proclamata la Bolla pontificia di nomina e si svolgerÃ il rito della presa di possesso della Cattedra episcopale, accompagnato da Mons. Forte; questo gesto rappresenta simbolicamente la continuitÃ della missione episcopale e il passaggio della responsabilitÃ pastorale, nella consapevolezza che la storia di una Chiesa particolare non si interrompe con il cambiamento del suo Pastore, ma prosegue nella fedeltÃ a Cristo e nella comunione ecclesiale. SeguirÃ la promessa di obbedienza da parte dei sacerdoti incardinati nellâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto, segno della comunione del presbiterio con il proprio Vescovo e della corresponsabilitÃ nellâ€™unica missione evangelizzatrice. Al termine della celebrazione, il Cardinale visiterÃ sei chiese del centro cittadino: San Domenico al Corso, Santissima TrinitÃ dei Pellegrini, Ognissanti, Mater Domini, Santâ€™Antonio Abate e Santâ€™Agostino.

In ciascuna di queste chiese sarÃ predisposto un servizio di trasmissione in diretta della Celebrazione e la possibilitÃ della comunione eucaristica. Per agevolare la partecipazione dei fedeli saranno predisposti due punti informativi in Largo Cavallerizza e in Piazza Valignani con la consegna di una mappa delle sei chiese coinvolte per lâ€™accoglienza e con due QRcode da cui scaricare il link della diretta sul Canale YouTube di Misercordia TV e il pdf per seguire la Celebrazione Eucaristica.

Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 sarÃ previsto il Servizio Navetta dal Palatricalle e dal parcheggio del Villaggio Mediterraneo. I pullman organizzati potranno scaricare i partecipanti in Largo Cavallerizza e sostare nel parcheggio dello Stadio Angelini.

La prospettiva storica Ã¨ stata affidata a Don Beniamino Di Renzo, Archivista e Bibliotecario Diocesano, che ha ricondotto lâ€™evento alla lunga vicenda ecclesiale della sede teatina. Il 2026 ricorre infatti il quinto centenario della Bolla Super Universas, emanata da Papa Clemente VII il 1Â° giugno 1526, con la quale Chieti fu elevata ad Arcidiocesi e sede metropolitana. Un anniversario che conferisce ulteriore significato allâ€™ingresso del nuovo Arcivescovo in una Chiesa dalla consolidata identitÃ metropolitana, la piÃ¹ estesa per superficie tra le undici diocesi di Abruzzo e Molise.

Nel delineare la successione episcopale, don Di Renzo ha evidenziato la particolare collocazione del Cardinale Gambetti nella storia degli Arcivescovi teatini: sarÃ il settimo Arcivescovo giunto a Chieti giÃ insignito della porpora cardinalizia e il quindicesimo tra gli Arcivescovi creati cardinali prima, durante o dopo il proprio episcopato teatino. SarÃ inoltre il secondo Arcivescovo proveniente dai Frati Minori Conventuali e il quinto appartenente alle tre famiglie francescane. La ricostruzione ha offerto anche lâ€™occasione per ripercorrere i ventidue anni dellâ€™episcopato di Monsignor Bruno Forte, soffermandosi sul contributo da lui offerto alla crescita del profilo ecclesiale e della notorietÃ internazionale dellâ€™Arcidiocesi.

Nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, il 27 ottobre 1965, il Cardinale Mauro Gambetti appartiene allâ€™Ordine dei Frati Minori Conventuali. Laureato in ingegneria meccanica allâ€™UniversitÃ di Bologna, Ã¨ stato ordinato sacerdote lâ€™8 gennaio 2000 e consacrato vescovo il 22 novembre 2020.

Il 28 novembre dello stesso anno Papa Francesco lo ha creato cardinale. Nel corso del suo ministero ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Custode del Sacro Convento di Assisi, Vicario generale di Sua SantitÃ per la CittÃ del Vaticano, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro e Presidente della Fabbrica di San Pietro. Ha preso parte al Conclave che ha eletto Papa Leone XIV.

Lâ€™ingresso canonico del 29 novembre si configura, dunque, come un momento di particolare significato per la Chiesa di Chieti-Vasto: una comunitÃ che, nel solco della propria storia e nella consapevolezza della propria identitÃ , si raccoglie attorno al nuovo Pastore per accoglierne il ministero e intraprendere con lui il cammino che si apre.