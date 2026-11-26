A un anno dalla scomparsa di Remo Salvatorelli, past president di Assovasto, lâ€™Associazione intende rendergli omaggio con un gesto concreto e carico di significato: la piantumazione di un Ginkgo biloba, albero a lui particolarmente caro, accompagnata dalla collocazione di una targa commemorativa in suo ricordo.



La cerimonia si terrÃ sabato 28 novembre alle ore 11:00 presso lâ€™Istituto Salesiano Don Bosco, in via San Domenico Savio n. 1 a Vasto, un luogo particolarmente significativo per Remo, al quale era profondamente legato e nel quale ha profuso negli anni energie, passione e impegno.



Il suo contributo Ã¨ stato importante per la crescita dellâ€™oratorio e per le attivitÃ di formazione e avviamento al lavoro rivolte ai giovani, ambiti nei quali ha sempre creduto e ai quali ha dedicato una parte significativa del proprio percorso umano e associativo.



La scelta del Ginkgo biloba non Ã¨ casuale. Oltre a essere una pianta che Remo amava particolarmente, rappresenta un potente simbolo di resilienza, forza e capacitÃ di rinascere e resistere anche nelle circostanze piÃ¹ difficili. Unâ€™immagine che Assovasto ha voluto legare alla sua memoria e ai valori che ha saputo trasmettere.



Accanto allâ€™albero sarÃ collocata una targa commemorativa, affinchÃ© il suo nome e il suo esempio possano continuare a vivere in un luogo che ha rappresentato per lui un importante punto di riferimento.



Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti delle autoritÃ civili e religiose, i familiari appartenenti alla compagine associativa e gli associati di Assovasto, per condividere un momento di ricordo, riconoscenza e partecipazione.



Non si tratta soltanto di ricordare una persona, ma di dare continuitÃ a ciÃ² che ha costruito e seminato nel corso della sua vita. Un albero che crescerÃ nel tempo, proprio come il ricordo di Remo e il valore del suo impegno.

