Domenica 29 novembre 2026, alle ore 17, la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto, ospiterà la presentazione del libro “La volgare ingordigia. Dall’avidità dell’homo oeconomicus alla speranza nell’homo reciprocans” di Rossano Orlando, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con la prefazione di Luca Telese.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e di Anna Bosco, assessore comunale alle Politiche sociali. A dialogare con l’autore sarà Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione di volontariato Ricoclaun.

È possibile immaginare una società in cui il benessere individuale si costruisca attraverso la relazione con gli altri? Da questo interrogativo prende forma il percorso proposto dal libro, che mette a confronto due modi di intendere l’essere umano e il suo ruolo nella comunità. Da una parte l’homo oeconomicus, orientato a massimizzare il proprio vantaggio, fino a perdere di vista il contesto sociale e morale in cui vive; dall’altra l’homo reciprocans, capace di riconoscere nelle relazioni, nello scambio e nella responsabilità verso gli altri le basi di un benessere condiviso. Al centro della riflessione c’è l’economia civile, che affianca ai principi dello scambio e della redistribuzione quello della reciprocità, fondamento della fraternità. Una prospettiva che invita a ripensare il valore del denaro, le disuguaglianze e la qualità dei legami umani, interrogandosi sulle possibilità di costruire un futuro migliore per tutti. Il saggio intreccia il ragionamento economico e sociale con richiami alla letteratura, alla musica e all’immaginario collettivo: dai Pink Floyd a Leopardi, da Goldrake a Godot fino ai Miserabili. Riferimenti che accompagnano il lettore in una riflessione sul presente e sulle alternative a una società dominata dall’avidità e dall’isolamento.

Il dialogo con Rosaria Spagnuolo offrirà anche l’occasione per avvicinare questi temi all’esperienza del volontariato, nel quale il dono, l’ascolto e la cura delle relazioni assumono un significato concreto nella vita delle comunità.

Rossano Orlando è giornalista e saggista. Per oltre trent’anni ha lavorato al quotidiano abruzzese Il Centro, ricoprendo dal 2017 al 2025 il ruolo di responsabile della redazione di Chieti. Ha ricevuto il Premio Mario Zuccarini nel 2023, il Premio Guido Polidoro nel 2025 e il Premio Antonio Galasso nel 2026. Autore di diversi saggi dedicati al denaro, all’economia e alle disuguaglianze, devolve i propri diritti d’autore in opere di bene.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere sul valore della reciprocità e sulla possibilità di mettere la persona e le relazioni al centro della vita economica e sociale.