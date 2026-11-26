Tutto pronto per una serata all'insegna del buonumore e della tradizione locale. Venerdi 27 novembre, alle ore 21, la Sede del Municipio di Scerni ospiterà la rappresentazione teatrale “Canda è fitind sti parind”, una brillante commedia dialettale diretta da Giuliana Antenucci.
Lo spettacolo promette di coinvolgere e divertire il pubblico con situazioni esilaranti legate alle dinamiche famigliari, incarnando perfettamente lo spirito della rassegna sintetizzato nel motto dell'opera: “Ridere insieme è la migliore terapia".
Sul palco si alternerà un nutrito e affiatato cast di attori composto da: Luigi Stella, Antonella Di Loreto, Antonio Forgione, Angela Galuppi, Rossella Di Francesco, Sabrina Rosica, Tiziana De Filippis, Giuseppe Paglialonga, Antonio Delle Rose, Antonella Antenucci, Valentina Fitti, Lucia D'Ovidio, Emma Costantini, Graziana Di Florio e Sergio Profeta.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro popolare e per tutta la cittadinanza, pensato per trascorrere una serata in allegria, riscoprendo il calore e l'espressività del dialetto.