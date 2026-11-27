Si parlerÃ della figura di Vittorio Bachelet (foto in evidenza da RaiPlay), ripercorsa attraverso due sguardi complementari sul legame tra coscienza cristiana, cultura e vita democratica, nell'anno del centenario della sua nascita. A farlo saranno il prof. Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio e il prof. Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. A moderare il confronto sarÃ Agatino Lanzafame, direttore dell'Istituto Bachelet.

Per gli organizzatori la presenza di Giovanni Bachelet ad Orsogna Ã¨ un dono e una responsabilitÃ . La scelta di perdono della sua famiglia non ha mai avuto il sapore della rimozione o della superficialitÃ : il dolore resta, la memoria resta, ma non diventa una prigione che decide chi sei. Nella vita di tutti i giorni questo ci interroga su come gestiamo i piccoli e grandi rancori: il perdono non Ã¨ dimenticare, Ã¨ decidere di non lasciare che la ferita dell'altro detti le nostre parole e le nostre scelte di domani.

Accostare la cittÃ dell'uomo e la cittÃ di Dio non significa sovrapporle, nÃ© chiudersi in una sacrestia rassicurante. Per Bachelet la vocazione del laico Ã¨ stare dentro le cose del mondo con serietÃ , senza farne un'arena ideologica. Oggi il suo stile di servizio si traduce in qualcosa di molto concreto: non cercare applausi, non usare l'impegno come trampolino, ma occuparsi dei problemi reali â€” anche quelli noiosi o impopolari â€” con lo stesso rigore con cui si cura ciÃ² che si ama.

Richiamare nel titolo la dimensione della cittÃ dell'uomo e quella della CittÃ di Dio significa quindi interrogare il presente sul valore del servizio pubblico, sull'impegno sociale e sul ruolo delle associazioni e dei cittadini nella costruzione del bene comune.

L'appuntamento al Teatro Â«Camillo De NardisÂ» offre cosÃ¬ alla comunitÃ orsognese e all'intero territorio un'occasione di riflessione aperta e condivisa.

Vittorio Bachelet ha ricoperto la carica di presidente dell'Azione Cattolica Italia, Ã¨ stato docente universitario e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.



