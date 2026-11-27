Che cosa significa vivere la propria fede nella vita pubblica? E come si traduce oggi quello stile di servizio nelle istituzioni, nelle scuole e nelle comunitÃ ? Sono alcune delle domande da cui prende le mosse lâ€™intervista di Antonia Schiavarelli a Emanuela Pedone, che presenta il convegno Â«Bachelet nella cittÃ dellâ€™uomo, nella cittÃ di DioÂ», in programma sabato 28 novembre alle 17.30 al Teatro Comunale Â«Camillo De NardisÂ» di Orsogna, in piazza Mazzini 3.

Lâ€™intervista parte dalle ragioni che hanno spinto lâ€™Azione Cattolica a dedicare lâ€™incontro a Vittorio Bachelet e da una domanda precisa su quali delle sue scelte conservino oggi un valore profetico. Il titolo del convegno suggerisce il filo del dialogo con Pedone, dalla vocazione dei laici alla responsabilitÃ che ciascuno puÃ² assumersi nella vita della propria comunitÃ .

La presenza a Orsogna di Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, offre lo spunto per parlare del perdono scelto dalla sua famiglia dopo lâ€™assassinio del padre e per chiedersi che cosa quella testimonianza possa dire alle persone chiamate a misurarsi con il perdono nella vita quotidiana.

Al convegno interverranno Giovanni Bachelet e Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dellâ€™Azione Cattolica Italiana. ModererÃ Agatino Lanzafame, direttore dellâ€™Istituto Bachelet. Lâ€™iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Orsogna. Al termine dellâ€™incontro saranno consegnate ai presidenti parrocchiali le tessere per il nuovo anno associativo.