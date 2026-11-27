In occasione delle imminenti feste natalizie, il Comune di Monteodorisio presenta il calendario “Borgo in Festa 2026”: eventi, spettacoli live, momenti conviviali caratterizzeranno questo periodo speciale.
Oltre all'ormai consolidato appuntamento con "Natale nel Borgo" dove i bambini potranno intrattenersi all'interno del Villaggio di Babbo Natale, un altro momento speciale sarà quello del 5 gennaio dove in occasione dell'inaugurazione del nuovo Polo Scolastico, ci sarà "Aspettando la Befana".
Non poteva mancare il Pranzo con gli Over 65 mentre per i giovani ci sarà una grande festa con il Brindisi di Fine Anno al nuovo Centro di Aggregazione.
Si ringraziano per la collaborazione le associazione e tutti i volontari che prenderanno parte ad ogni singolo evento.