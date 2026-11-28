Il compositore abruzzese Matteo Passarelli firma la colonna sonora originale di Renea â€“ Nel nome dei figli, il docufilm diretto da Max Nardari, in concorso alla 25Âª edizione del RIFF, Rome Independent Film Festival, che sarÃ presentato in anteprima mondiale domenica 29 novembre, alle ore 15.00, al Nuovo Cinema Aquila di Roma.

La colonna sonora originale di Matteo Passarelli assume una precisa funzione drammaturgica, instaurando un dialogo continuo tra la dimensione documentaria, la ricostruzione storica e la sfera emotiva del racconto.

La concezione musicale nasce da una riflessione sulle trasformazioni del Novecento e sui linguaggi sonori delle stagioni storiche che hanno accompagnato la maturazione personale e l'affermazione professionale della protagonista, Renea. Suggestioni timbriche, sensibilitÃ melodiche e riferimenti stilistici riconducibili alla cultura musicale dell'epoca confluiscono in una scrittura cinematografica contemporanea, evitando la semplice riproduzione nostalgica del passato.

Matteo Passarelli lavora sulla percezione del tempo narrativo, costruendo una partitura capace di restituire tanto il peso della Storia quanto la vitalitÃ della protagonista. Nei passaggi in cui emergono l'ironia, la convivialitÃ e la leggerezza dei ricordi, la musica asseconda la naturalezza delle testimonianze, alleggerendo la densitÃ del racconto e lasciando affiorare i tratti piÃ¹ spontanei della personalitÃ di Renea.

Di diversa natura Ã¨ il trattamento musicale delle sequenze legate ai conflitti personali, alle difficoltÃ professionali e alle resistenze culturali incontrate dalla protagonista. La tensione armonica, il movimento ritmico e la densitÃ della scrittura concorrono a delineare la pressione psicologica degli eventi, accompagnando il processo attraverso cui le esperienze individuali maturano in consapevolezza, autonomia e determinazione.

Particolare attenzione Ã¨ riservata al rapporto tra musica e parola, elemento compositivo centrale nella forma documentaria. La partitura si confronta con la prosodia delle testimonianze, con il ritmo del montaggio e con la diversa natura delle immagini, calibrando la propria presenza per preservare l'autenticitÃ del materiale biografico.

La prospettiva musicale evita di ricondurre l'emancipazione femminile a una rappresentazione esclusivamente celebrativa o vittimistica. Al centro della scrittura sonora vi Ã¨ una donna nella pienezza della propria soggettivitÃ , con le sue aspirazioni, le contraddizioni, il diritto all'autodeterminazione e la capacitÃ di esercitare un'autoritÃ intellettuale e professionale in ambienti che per lungo tempo hanno limitato l'accesso femminile ai luoghi decisionali.

Attraverso la musica, Passarelli restituisce alla vicenda di Renea una dimensione che trascende il dato biografico e investe il rapporto tra identitÃ individuale, disuguaglianze di genere e riconoscimento sociale. Una storia nella quale le conquiste personali diventano parte di un piÃ¹ ampio processo di trasformazione culturale.

Il film, con soggetto scritto da Max Nardari insieme a Marco Matteucci e prodotto da Reset Production, ripercorre la vicenda umana e professionale di Renea Rocchino Nardari, prima donna italiana e ottava al mondo a conseguire l'abilitazione come avvocata rotale. Una figura che ha attraversato oltre mezzo secolo di trasformazioni sociali e culturali, affermandosi in un contesto istituzionale storicamente dominato dagli uomini e dedicando la propria attivitÃ professionale alla tutela dei diritti delle donne, delle famiglie e dei minori.

Nata a Fiume nel 1933, segnata nell'infanzia dalla Seconda guerra mondiale e dall'esodo giuliano-dalmata, Renea costruisce il proprio percorso attraverso una continua ridefinizione delle convenzioni sociali e delle aspettative imposte alle donne della sua generazione. A 57 anni accede alla Sacra Rota, dando ulteriore rilievo a una carriera forense destinata a protrarsi fino a oltre ottant'anni.

Il dispositivo cinematografico ideato da Nardari intreccia materiali d'archivio, testimonianze e ricostruzioni di fiction. A raccordare i diversi piani narrativi sono Giuliana De Sio, nel ruolo di un'attrice prossima al debutto teatrale sulla vita di Renea, e Violante Placido, interprete della giornalista che, attraverso un'intervista, conduce progressivamente lo spettatore nella complessitÃ della protagonista.

Renea â€“ Nel nome dei figli sarÃ presentato nell'ambito del concorso documentari della 25Âª edizione del Rome Independent Film Festival, alla presenza del regista Max Nardari e di Giuliana De Sio domenica 29 novembre.