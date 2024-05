Valeria Vitulli: la scultrice che incarna l'anima della LegalitÃ  in una maestosa opera monumentale

Nel panorama artistico italiano brilla una stella di eccezionale talento: Valeria Vitulli, una scultrice le cui opere trasudano maestria e profondità emotiva.

Nata nel 1977 e formata all'Accademia di Belle Arti di Macerata, Vitulli ha accumulato oltre venticinque anni di esperienza nel suo laboratorio ad Larino, dove ha affinato la sua abilità nell'uso di materiali quali marmo, pietra, bronzo, ceramica, resine, legno e acciaio.

Il suo percorso artistico è stato contrassegnato da una serie di riconoscimenti nazionali e internazionali, con mostre personali e collettive in prestigiose sedi in tutta Italia e nel mondo. Da Roma a Milano, da Napoli a Foggia, le opere di Vitulli hanno catturato l'attenzione e l'ammirazione di un vasto pubblico.

Ma è con la sua ultima creazione che Vitulli ha conquistato il cuore di Larino e oltre. In collaborazione con il Capitano Christian Petruzzella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Larino, ha dato vita a un'imponente opera monumentale che celebra i valori della legalità e della collettività.

L'opera scultorea, alta circa 2,80 metri, è stata realizzata con la "madrepietra" di Apricena come basamento per una pila di libri su cui poggia una grande fiamma in acciaio "Corten".

Questo monumento simbolico è una testimonianza tangibile dell'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità e sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche cruciali come il bullismo, lo stalking, il femminicidio, la sicurezza stradale e tanto altro ancora.

L'inaugurazione, fissata per il 17 maggio 2024, sarà un evento di rilevanza nazionale e locale, con la partecipazione di alte cariche civili e militari, compreso il Generale di Brigata Antonino Neosi.

Gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo "Magliano" di Larino saranno protagonisti di una manifestazione che celebrerà l'unione tra arte, cultura e impegno sociale, dimostrando come l'opera di Vitulli sia più di una semplice scultura: è un simbolo di speranza, un faro di luce nel cammino verso un futuro più giusto e solidale.

L'evento, che si terrà in piazza del Popolo alle ore 17 e proseguirà all'Anfiteatro di Larino, sarà un'occasione per riflettere sull'importanza della legalità e della responsabilità individuale nella costruzione di una società migliore.

Larino, con il suo nuovo monumento, si conferma una volta ancora come esempio di impegno e coesione comunitaria, pronta a guidare il Paese verso orizzonti di speranza e progresso.

Nel corso della cerimonia, saranno consegnate all'Arma dei Carabinieri le "Chiavi della Città". L'evento è a ingresso libero ma fino a esaurimento posti.

Alla realizzazione del Monumento hanno collaborato e ditte: PETRA STONE di Apricena, AgriSistem di Guglionesi e Vetreria Trolio Termoli