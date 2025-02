"Il fuoco che incide sulle emozioni", la mostra di pirografia dell'Università delle Tre Età di San Salvo

Nei locali del Centro culturale ‘Aldo Moro’ di San Salvo è stata inaugurata la mostra di pirografia dal titolo “Il fuoco che incide sulle emozioni”, a cura dell’Università delle Tre Età.

Presenti, in rappresentanza dell'amministrazione comunale il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini.

La mostra, con l'esposizione degli elaborati scaturiti dal corso di pirografia del sodalizio sansalvese, sarà aperta alla cittadinanza fino al prossimo 10 febbraio.

“Questo evento, auspicato e curato dal Direttivo dell'Università dell'Età San Salvo - si legge in una nota dell'UniTre sansalvese -, celebra l'arte di trasformare il fuoco in uno strumento per esprimere emozioni e sentimenti attraverso incisioni su legno”.

Nel corso dell'inaugurazione, sabato, non è mancato un momento conviviale, arricchito da musica e canti. Un ringraziamento speciale va agli artisti/corsisti che hanno esposto le loro opere e al docente che ha guidato tutto il gruppo.

“Invitiamo tutti a visitare la mostra e a lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che queste opere sono in grado di suscitare”, concludono i promotori di questo appuntamento.