Impegno civile e memoria collettiva nel murales di Vesod Brero al 'Pantini-Pudente' di Vasto

Impegno civile e memoria collettiva i temi dominanti nel murales opera dell’artista torinese Vesod Brero, con il supporto di Nicola Di Totto, realizzato sulla facciata del Liceo delle Scienze Umane del Polo ‘Pantini-Pudente’ di Vasto.

Il murales “Agenda Rossa” - si legge in una nota - ha come finalità la promozione della cultura della legalità tra le nuove generazioni, è stato completato prima della pausa natalizia e rientra nell’iniziativa Talking Walls 6.0, promossa dalla Provincia di Chieti in collaborazione con il Comune di Vasto e l’Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Istruzione.

Nella mattinata di lunedì 24 febbraio è stato organizzato, al cospetto del murales, un momento di incontro con gli studenti protagonisti, evoluto per spiegare il lavoro svolto e condividere l’esperienza con l’artista, sottolineando il valore educativo e sociale di quanto realizzato.

«Ci tenevamo tantissimo ad incontrare i ragazzi e le ragazze che con grande impegno hanno partecipato a questo progetto per ascoltare le loro impressioni sull’esperienza che li ha visti lavorare a stretto contatto con un artista di fama nazionale e internazionale», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Paola Cianci. «Attraverso l’arte i giovani hanno avuto l’opportunità di riflettere su temi come la legalità e il senso di appartenenza alla comunità. Questo progetto è la dimostrazione di come la creatività possa diventare uno strumento di partecipazione attiva e di cittadinanza consapevole. Grazie alla dirigente Anna Orsatti, all’artista Nicola Di Totto e a tutti coloro che con impegno ci hanno permesso di portare a termine questa bella iniziativa».