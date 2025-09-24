'Premio Vasto', saltata l'edizione 2025. Per il futuro una "nuova veste giuriidica"

Non ci sarÃ , in questo 2025, la tradizionale Mostra di arte contemporanea legata al â€˜Premio Vastoâ€™, negli ultimi anni ospitata a Palazzo d'Avalos.

La manifestazione culturale tornerÃ , secondo le intenzioni dei promotori, l'anno prossimo con una nuova configurazione in ambito giuridico, come si evidenzia in una nota diramata da palazzo di cittÃ -

"Il Premio Vasto d'Arte Contemporanea - vi si legge - riparte con nuova veste giuridica attraverso cui doteremo questa illuminata intuizione che cinquantanove anni fa ebbe l'indimenticato Avvocato Roberto Bontempo di una stabilitÃ rispetto al patrimonio formato in questi decenni di esistenza e una vitalitÃ progettuale permanente che confluirÃ nella prossima edizione dell'esposizione in programma nel 2026".

Con queste parole il sindaco Francesco Menna, il presidente Alfredo Bontempo e l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta sugellano il percorso amministrativo che a breve porterÃ alla nascita di un nuovo Ente del Terzo Settore, patrocinato dall'Amministrazione Comunale, "che sarÃ dedicato - come dichiarano il sindaco e l'assessore Della Gatta - ad assorbire e dare permanenza all'importante patrimonio artistico, culturale, di socialitÃ e di progresso umano che a partire dal fondatore, la famiglia Bontempo ha curato e fatto progredire in favore della comunitÃ cittadina e regionale".

"Il Premio Vasto - ha aggiunto Alfredo Bontempo - Ã¨ molto di piÃ¹ di un'occasione espositiva, ma un vero progetto culturale che ha sempre avuto come principale obiettivo quello di favorire la crescita, la ricerca e la formazione di intere generazioni di artisti e che ha fatto conoscere la nostra realtÃ ben oltre i confini regionali. Con questa nuova configurazione statutaria, con un rinnovato Comitato Scientifico, insieme all'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, conferiremo nuovo slancio e valore ad un'istituzione di prim'ordine che ha molto da dire soprattutto ai nostri giovani".