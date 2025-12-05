A Palazzo d'Avalos la mostra d'arte contemporanea '21' curata da Giuseppe Muzii

I Musei Civici di Palazzo d’Avalos tornano ad accogliere la mostra d’arte contemporanea “21”.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Vasto e curata da Giuseppe Muzii, sarà aperta dal 7 dicembre (inaugurazione alle ore 18:00) fino al 3 febbraio, con ingresso gratuito. Protagonisti dell’iniziativa, alla seconda edizione, ventuno artisti locali, selezionati per mettere in luce il talento e la creatività della nostra comunità.

«Nel suggestivo scrigno di Palazzo d’Avalos – dichiara il sindaco Francesco Menna - torna protagonista la vitalità culturale del nostro territorio, attraverso l’esposizione delle produzioni d’arte contemporanea di tanti concittadini. Una meritoria opera di valorizzazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alla Cultura, che può e deve costituire la spinta verso la necessità di investire, socialmente prima ancora che economicamente, sul tessuto culturale e le sue infinite potenzialità».

«Un percorso abilmente strutturato dal caro Giuseppe Muzii, un mosaico di esperienze artistiche che, sono certo, saprà affascinare tanti concittadini e turisti. Grazie di cuore – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - agli artisti selezionati per la generosità con cui hanno sposato questo progetto e, soprattutto, perché hanno scelto di mettere in circolo la loro sapienza testimoniando, in particolare ai giovani che cercano il loro posto nel mondo, che ogni passione deve essere accolta, valorizzata e restituita, come dono, a quanti condividono con noi il cammino della vita».

Nel corso della mostra - rimarca Muzii - ci sarà spazio ad un omaggio speciale ai fratelli Casanova, Gaetano e Peppino, figure care alla nostra comunità e oggi ricordate attraverso l’arte

Gli artisti protagonisti: Claudio Gaspari, Lucyna Ewa Czab, Patrizia Franchi, Marco Del Negro, Ettore Altieri, Giuseppe Colangelo, Paolo De Giosa, Lorella Ragnatelli, Daniele Scutece, Isabella Falco, Francesco Bevilacqua, Michela Di Fabio, Ylenia Paladino, Sara Quida, Vincenzo Di Bussolo, Filippo Stivaletta, Angela Rosini, Cinzia Corti, Federico Lucci, Umberto Di Cicco e Francesca Pracilio.

Nell'immagine in evidenza il curatore Muzii con un'opera della scorsa edizione