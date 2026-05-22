Piazza Artese a San Salvo, il Partito Democratico vota contro la variante PRG: “Progetto senza ascolto e condivisione”

Nel corso della seduta di mercoledì del Consiglio Comunale, il Partito Democratico ha espresso voto contrario all’approvazione definitiva della variante al PRG relativa al progetto di riqualificazione di Piazza Artese.



“Una scelta motivata dalle numerose criticità che, nonostante le osservazioni avanzate negli ultimi mesi, continuano a caratterizzare un intervento ritenuto distante dalle reali esigenze del territorio”, ha commentato la consigliera comunale Michela Torricella (nella foto).



“Nel corso dell’assise civica ho ribadito con chiarezza – incalza la Torricella - la nostra contrarietà a un progetto che nasce senza un vero percorso di ascolto e confronto con commercianti, residenti e cittadini. Una riqualificazione urbana non può essere imposta dall’alto, ma deve costruirsi attraverso partecipazione, condivisione e attenzione concreta agli equilibri sociali ed economici della zona".



"Il tema della riqualificazione di Piazza Artese – aggiunge il segretario del PD, Antonio Boschetti - rappresenta un passaggio importante per la città, ma proprio per questo richiede maggiore attenzione, trasparenza e capacità di coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale".



“Continueremo – concludono Torricella e Boschetti - a sostenere la necessità di un progetto più equilibrato, che sappia valorizzare la piazza senza penalizzare attività commerciali, vivibilità e identità del quartiere”.



