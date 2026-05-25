"Infiorata all'Uncinetto Itinerante", sei regioni italiane toccate dal progetto della Pro Loco San Salvo

Ad accogliere i presenti e a fare gli onori di casa sono stati il sindaco Emanuela De Nicolis , l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca , gli assessori Elisa Marinelli, Gianmarco Travaglini e Carla Esposito , i consiglieri comunali Maria Travaglini e Nicola Di Ninni e rappresentanti degli Uffici Turismo e Cultura del Comune che patrocina l'evento.

Ad accogliere i presenti e a fare gli onori di casa sono stati il sindaco Emanuela De Nicolis , l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca , gli assessori Elisa Marinelli, Gianmarco Travaglini e Carla Esposito , i consiglieri comunali Maria Travaglini e Nicola Di Ninni e rappresentanti degli Uffici Turismo e Cultura del Comune che patrocina l'evento.

Fari puntati sull “Infiorata all’Uncinetto Itinerante ”, un progetto che anno dopo anno continua a crescere, conquistando sempre più attenzione e coinvolggendo territori, associazioni e comunità provenienti da tutta Italia.

Fari puntati sull “Infiorata all’Uncinetto Itinerante ”, un progetto che anno dopo anno continua a crescere, conquistando sempre più attenzione e coinvolggendo territori, associazioni e comunità provenienti da tutta Italia.

La prima tappa - si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città - si è già svolta a Motta San Giovanni , in Calabria , dove l’accoglienza e l’organizzazione impeccabili hanno dato ufficialmente il via a questo meraviglioso viaggio.

La prima tappa - si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città - si è già svolta a Motta San Giovanni , in Calabria , dove l’accoglienza e l’organizzazione impeccabili hanno dato ufficialmente il via a questo meraviglioso viaggio.

Durante la conferenza, la presidente della Pro Loco San Salvo Maria Sabatini ha presentato tutte le tappe dell’ Infiorata Itinerante 2026 : un’edizione ricca di novità che vedrà il progetto protagonista in ben 6 regioni e 8 province italiane . Un risultato importante che conferma quanto questa manifestazione sia ormai simbolo di arte, tradizione, condivisione e valorizzazione del territorio.

Durante la conferenza, la presidente della Pro Loco San Salvo Maria Sabatini ha presentato tutte le tappe dell’ Infiorata Itinerante 2026 : un’edizione ricca di novità che vedrà il progetto protagonista in ben 6 regioni e 8 province italiane . Un risultato importante che conferma quanto questa manifestazione sia ormai simbolo di arte, tradizione, condivisione e valorizzazione del territorio.

Prossime tappe dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante 2026:

• 2 giugno – Colletorto (CB)

• 12/13 giugno – San Buono (CH)

• 20 giugno – Dogliola (CH)

• 24/28 giugno – Ne (GE)

• 4 luglio – Casalanguida (CH)

• 11 luglio – Pollutri (CH)

• 19 luglio – Lupara (CB)

• 23 luglio – Sant’Omero (TE)

• 26 luglio – Macchiagodena (IS)

• 2 agosto – San Salvo Marina (CH)

• 17 agosto – Limosano (CB)

• 22 agosto – Guardiagrele (CH)

• 23 agosto – Villa Caldari di Ortona (CH)

• 30 agosto – Fara Filiorum Petri (CH)

• 1 settembre – Roccaspinalveti (CH)

• 5 settembre – Telese Terme (BN)

• 13 settembre – Loreto (AN)

Alla conferenza hanno partecipato anche numerose “uncinettine” della Pro Loco San Salvo e di altre Pro Loco coinvolte nel progetto, esprimendo entusiasmo e orgoglio per una rete sempre più forte e partecipata. Presente anche il vice direttore di Amazon Gabriele Lucafò, partner dell’iniziativa, che ha riconosciuto il grande valore culturale, sociale e artistico del progetto.

Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti e una partecipazione significativa, segno concreto di un’iniziativa capace di unire persone, territori e passioni.

Annunciato inoltre uno degli appuntamenti più attesi: il prossimo 7 giugno, nel centro storico di San Salvo, tornerà la 6ª edizione dell’Infiorata all’Uncinetto. Quest’anno sarà realizzato uno straordinario pannello dedicato a San Francesco, circondato da meravigliosi fiori all’uncinetto e opere artigianali che renderanno il centro storico ancora più colorato, suggestivo e accogliente.