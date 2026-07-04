'Artwork To Surprise', la mostra-evento aperta a San Salvo

La Collezione Artworks To Surprise torna a San Salvo dopo le tappe di Palazzo Stola a Taranto, l'esposizione nella prestigiosa location del Castello di Leporano e l'ospitalità del Museo Archeologico di Pulsano (prorogata per ben 3 mesi fino a marzo scorso).

L'evento alla Porta della Terra interessa tutti i 3 piani della struttura, dal Museo Civico Archeologico al Salone Leone Balduzzi.

Tra le attrattive la Persephone di Mykines, falsi archeologici realizzati da Massimo Greco dislocati quasi per gioco fra reperti invece originali e la Strega di Oria, opera ispirata agli atti di uno degli ultimi processi per stregoneria in Salento e che ha fatto tappa in numerose location italiane.

Altre opere di Massimo Greco e Carmela Mercinelli sono dislocate nell'area espositiva con omaggi a Victor Hugo ed Italo Calvino ed altre provocazioni pittoriche anche in grandi formati.

Accompagnano l'evento due collezioni realizzate da bambini di terza elementare, della Scuola Primaria Delli Castelli, alunni di Massimo Greco, avviati alla pittura con un percorso speciale fin dalla prima elementare: L-la collezione di Arte primitiva è allestita all'interno del Museo Archeologico mentre i dipinti della collezione "Meduse" sono ospitati nel Salone Balduzzi.

L'inaugurazione del 2 Luglio ha visto la partecipazione della delegata dell'Assessorato alla Cultura Maria Travaglini, di Giorgio Garatti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Chieti e Pescara, di Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese, e delle archeologhe Katia Di Penta e Grazia La Verghetta, curatrici per soc. coop. Parsfilal del Museo e del Parco Archeologico del Quadrilatero.

L'evento espositivo proseguirà per tutto il mese di luglio.

Prossima apertura domenicale: 5 Luglio h. 20,00-23;00.