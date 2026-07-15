Compie 90 anni Carmela Mercinelli, le sue opere a San Salvo

Le sue opere sono tornate a San Salvo nell'ambito dell'evento "Artworks To Surprise" ospitato dal Museo Archeologico del Parco del Quadrilatero e sono dislocate su tutti i piani della Porta della Terra.

Classe 1936, insegnante, Carmela Mercinelli ha curato per anni uno stile di pittura classico quando a fine anni '80 del Secolo Scorso ha abbracciato una totale mutazione stilistica definibile come "espressionismo vorticoso". La sua prima vera, importante, esposizione ha stupito i visitatori del Castello Svevo di Termoli nel 2024 e successivamente le sue opere hanno proseguito a sorprendere con gli eventi espositivi di Artworks To Surprise partendo proprio dal Centro Aldo Moro di San Salvo per poi fare tappa nel settecentesco Palazzo Stola di Taranto, al Castello di Leporano ed al Museo Archeologico di Pulsano fino a Marzo di quest'anno.

Oggi le sue opere tornano a San Salvo, insieme a quelle di Massimo Greco, con l'evento espositivo di Artworks To Surprise, programmato per tutto il mese di luglio, ed i visitatori possono osservare la sua mutazione stilistica decisamente sorprendente.



Carmela Mercinelli - Dal 1967 ad Oggi: Le Opere:

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L'ingresso Ã¨ libero e gratuito per tutti.



Museo Civico Archeologico del Parco del Quadrilatero di San Salvo

Porta Della Terra

Tour experience: fino al 31 Luglio 2026.

Aperture tutti i GiovedÃ¬ e Domeniche di Luglio h. 20,00-23;00. Con ulteriori aperture speciali per eventi dell'Amministrazione Comunale: il 18, 22, 25, 27 e 29 Luglio dalle 20,00 alle 23,00





