Ispirazione alla Pescheria Natarelli per il pittore inglese Paul Critchley

Per la realizzazione di una sua nuova opera ha trovato ispirazione alla Pescheria Natarelli di San Salvo il pittore inglese Paul Critchley.

Una bella soddisfazione per lo staff del locale di via Nuova Circonvallazione, in particolare per Emidio Natarelli che Ã¨ rimasto a stretto contatto con l'artista britannico.

Paul Critchley Ã¨ un pittore nato nel 1960 a Rainford (Inghilterra), che da molti anni vive in Abruzzo, precisamente a Farindola (in provincia di Pescara), ai piedi del Gran Sasso.

Quello che lo rende particolarmente riconoscibile Ã¨ il suo stile:

* Tele dalla forma irregolare: invece delle classiche tele rettangolari, realizza opere sagomate che seguono la prospettiva dellâ€™immagine. Ad esempio, una porta dipinta puÃ² avere la forma stessa di una porta, aumentando lâ€™effetto tridimensionale.

* Dipinge soprattutto interni, paesaggi, porte, finestre e scorci urbani, giocando con la prospettiva, la luce e il passare del tempo.

* Le sue opere hanno un forte senso narrativo: spesso invitano lâ€™osservatore a immaginare cosa ci sia oltre una porta o una finestra.

La sua storia Ã¨ piuttosto particolare. Dopo gli studi dâ€™arte decise di lasciare lâ€™Inghilterra perchÃ© voleva sviluppare un linguaggio artistico personale, lontano dallâ€™ambiente accademico. Dal 1985 ha vissuto in Berlino Ovest, poi in Francia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Russia, fino a stabilirsi definitivamente in Italia.

Ha una carriera internazionale molto ricca:

* oltre 30 mostre personali;

* decine di fiere dâ€™arte internazionali;

* quasi 200 mostre collettive;

* partecipazione alla 57Âª Biennale di Venezia (2017) presso Palazzo Mora, nellâ€™ambito dellâ€™European Cultural Centre.

Diverse le esposizioni in Abruzzo e si ricordano:

* Biblioteca Comunale dei Ragazzi nel 2023;

* WOWOGALLERY, con una mostra personale intitolata In un mondo tutto mio