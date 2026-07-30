'Cattedrali di legno e sale', la mostra sui Trabocchi di Katia Koudachova a Vasto Marina

“Il paesaggio non è ciò che l’occhio vede, ma ciò che la coscienza riconosce".

Questa considerazione, che attraversa gran parte della riflessione estetica contemporanea, costituisce forse la chiave più appropriata per accostarsi alla mostra che l’ACM – Associazione di Competenze Multidisciplinari di Vasto, curata dalla poetessa Marianna Della Penna., con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta e il coordinamento del Consorzio “Vivere Vasto Marina” nella persona del suo presidente Piergiorgio Molino, presenta dal 1° al 10 agosto nella sala “La Rotonda” di Vasto Marina.

L’esposizione delle opere di Katia Koudachova non rappresenta semplicemente un itinerario pittorico dedicato alla Costa dei Trabocchi e al mare di Vasto. Essa propone, piuttosto, una riflessione sul significato stesso del paesaggio come costruzione culturale, memoria condivisa e luogo dell’appartenenza.

Il grande storico e teorico dell’arte Cesare Brandi sosteneva che il paesaggio non costituisce mai una semplice porzione di natura, ma diviene realtà estetica soltanto quando lo sguardo umano lo riconosce e lo trasforma in esperienza. In questa prospettiva le tele di Katia Koudachova sembrano sottrarsi alla descrizione naturalistica per collocarsi in una dimensione più profonda, nella quale il mare non è soltanto mare e il trabocco non è soltanto un’antica macchina da pesca, ma diventano figure della memoria, della permanenza e del dialogo incessante tra uomo e natura.

È significativo che questo sguardo provenga da un’artista nata lontano dal mare. Proprio questa distanza biografica rende il suo rapporto con la costa abruzzese ancora più interessante sotto il profilo critico. L’assenza di una memoria sedimentata lascia spazio allo stupore della scoperta, e lo stupore diventa categoria estetica. L’artista non dipinge ciò che conosce da sempre, ma ciò che ha scelto di amare.

In questo senso le opere di Katia Koudachova sembrano avvicinarsi alla riflessione di Rosario Assunto, secondo il quale il paesaggio non coincide con la natura, ma nasce dall’incontro tra la natura e la coscienza estetica dell’uomo. Ogni tela diventa così un luogo di mediazione tra esperienza sensibile e memoria, tra osservazione e interpretazione.

I trabocchi assumono una funzione simbolica di straordinaria forza. Essi rappresentano una delle più originali architetture del Mediterraneo, sospese tra acqua e cielo, tra equilibrio statico e movimento continuo. Non sono soltanto testimonianze della civiltà marinara abruzzese, ma autentiche “macchine della memoria”, capaci di raccontare secoli di lavoro, di attese, di gesti tramandati e di rapporti rispettosi con il mare.

La loro presenza nella pittura di Koudachova non ha nulla di illustrativo. Ogni struttura emerge dalla luce come una presenza archetipica, quasi un segno grafico inciso sull’orizzonte. Il colore non descrive; evoca. La composizione non racconta; suggerisce. Il paesaggio si libera così dalla cronaca per diventare metafora dell’identità.

Non è difficile ritrovare, in questa poetica, alcune suggestioni della fenomenologia dello spazio elaborata da Gaston Bachelard. Nei suoi scritti dedicati all’immaginazione poetica, il filosofo francese osservava come i luoghi diventino realmente nostri soltanto quando riescono ad abitare la memoria e l’immaginazione. La Costa dei Trabocchi, nelle opere esposte, appare precisamente come uno di questi luoghi: non semplicemente osservato, ma interiorizzato.

È qui che emerge il valore più autentico della mostra. Essa invita il visitatore a rallentare il proprio sguardo. In un tempo dominato dal consumo rapido delle immagini e dall’immediatezza della comunicazione digitale, la pittura recupera il proprio ruolo originario: quello di educare alla contemplazione.

L’iniziativa assume inoltre un significato culturale ancora più ampio grazie al corso gratuito di avviamento alla pittura che accompagnerà l’esposizione. La presenza della stessa Katia Koudachova insieme all’artista Gianni Madonna trasforma la mostra in un laboratorio di trasmissione del sapere artistico, restituendo alla pratica della pittura quella dimensione di bottega che per secoli ha rappresentato il cuore della formazione degli artisti europei.

L’idea dell’ACM di coinvolgere bambini e giovani appare particolarmente significativa. Non si tratta semplicemente di insegnare una tecnica, ma di educare alla percezione del bello, alla capacità di osservare, di interpretare e di costruire un rapporto consapevole con il territorio. In questa prospettiva la medaglia ricordo, destinata a tutti i partecipanti assume il valore simbolico di un’investitura culturale prima ancora che di un premio.

Il finissage del 10 agosto, accompagnato dall’esibizione violinistica della concertista Mariabeatrice Pietroiusti, completerà questo dialogo tra le arti. Pittura e musica, entrambe fondate sul ritmo, sulla luce e sul tempo, restituiranno al pubblico un’unica esperienza estetica nella quale il suono prolungherà idealmente ciò che il colore avrà raccontato sulle tele.

L’evento assume così il carattere di una riflessione sul ruolo stesso dell’arte nella costruzione dell’identità dei luoghi. L’ACM rende omaggio all’Assessorato alla Cultura e al Turismo e al Consorzio Vivere Vasto Marina non attraverso una semplice manifestazione espositiva, ma proponendo un progetto culturale nel quale promozione del territorio, educazione artistica e partecipazione civile convergono in un’unica visione.

Il genius loci (spirito del luogo) della Costa dei Trabocchi non si esaurisce, infatti, nella straordinaria qualità del paesaggio naturale. Esso continua a vivere ogni volta che un artista riesce a tradurlo in linguaggio, ogni volta che un giovane scopre il valore di un pennello, ogni volta che una comunità riconosce nell’arte uno strumento di conoscenza e di futuro.

In questo senso la mostra di Katia Koudachova supera la dimensione dell’evento estivo. Diventa un esercizio di memoria, un atto di restituzione al territorio e, soprattutto, la dimostrazione che la bellezza, quando incontra la cultura, non produce soltanto emozione: genera consapevolezza.