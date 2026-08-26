Prima Estemporanea di Pittura con Davide Scutece al Giardino Botanico di San Salvo Marina

Dipingere dal vivo, en plein air, come i pittori di inizio '900: la luce che cambia, il movimento, il paesaggio circostante da catturare sulla tela insieme ad altri appassionati.
Quest'anno ho scelto di collaborare con alcuni professionisti che arricchiscono questo progetto con sguardi diversi dal mio.
In questa Estemporanea collaboro con Marelingue, insegnante madrelingua di inglese e spagnolo, che accompagnerÃ l'esperienza rendendola accessibile anche a chi viene da fuori.
Mi piace contaminarmi con ciÃ² che conosco poco: Ã¨ da lÃ¬ che nascono le cose piÃ¹ interessanti.
Con il patrocinio del Comune di San Salvo
Giardino Botanico di San Salvo Marina
VenerdÃ¬ 28 Agosto 2026 â€” dalle ore 17:00
Iscrizione obbligatoria â€” max 20 posti
20â‚¬, materiale incluso
Prenotazioni: 334 117 5693
A cura di Davide Scutece