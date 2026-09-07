"Radici d'incanto" di Giovanna Mattucci, il dono all'Ospedale di Vasto

Un acrilico su tela di 50 x 70 centimetri, intitolato Radici dâ€™incanto, Ã¨ entrato nel reparto di Geriatria dellâ€™Ospedale Â«San Pio da PietrelcinaÂ» di Vasto.

Lo ha donato lâ€™artista vastese Giovanna Mattucci, consegnandolo nelle mani del direttore, Maria De Laurentiis, che ha ringraziato a nome di tutto il personale.

Â«Ho scelto questo dipinto perchÃ© parla delle radici che sono capaci ancora dâ€™incantarci â€“ spiega lâ€™artista -. In questo reparto passano spesso le radici delle nostre famiglie, nellâ€™autunno della loro vita, in un momento di grande fragilitÃ e bisogno. Qui trovano accoglienza e cure e, nonostante le sofferenze che ve le conducono, sanno incantarci ancora con il loro esempio, insegnandoci ad affrontare la vita e la malattiaÂ».

La donazione nasce dal desiderio di rendere piÃ¹ accogliente il reparto, nella convinzione che lâ€™arte sia conforto e sollievo. Non secondario un aspetto personale della pittrice, che ha frequentato il reparto toccando con mano cura, attenzione ed empatia del personale.

Lâ€™opera, dunque, non arriva dallâ€™esterno per portare bellezza in un luogo che ne sarebbe privo: resta dove lâ€™artista ha giÃ ricevuto qualcosa. Â«Un dipinto appeso in una corsia non chiede attenzione e non si impone. Sta a disposizione di chi aspetta, di chi assiste, di chi lavora lÃ¬ ogni giornoÂ», conclude Giovanna Mattucci.