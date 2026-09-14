"Dipingere il mondo", il corso di pittura con Marelingue e Davide Scutece al Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo Marina

Un sogno da bambino: che il colore potesse salvare il mondo. Forse lo credo ancora.

Grandi tele libere nel Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo Marina, dove tutti potranno dipingere muovendosi liberamente da una tela all'altra. Un progetto pensato per includere â€” tutto preparato da noi, Marelingue e Davide Scutece.

Pittura dinamica: saranno 4 tele grandi da dipingere insieme, in movimento libero da una tela all'altra. Il tutto sarÃ seguito personalmente da me, per garantire un risultato davvero all'altezza.

Marelingue insegna lingue: l'evento Ã¨ aperto anche a chi viene dall'estero e a chi vuole imparare inglese e spagnolo, tra un pennello e una parola nuova.

VenerdÃ¬ 18 settembre, dalle 16:00

Giardino Botanico Mediterraneo, San Salvo Marina

Costi:

20â‚¬ â€” tela singola: ogni partecipante viene seguito passo passo nella realizzazione della propria opera, che potrÃ poi portare a casa

10â‚¬ â€” pittura dinamica sulle 4 tele grandi, in movimento libero

Prenotazione obbligatoria: 3341175693