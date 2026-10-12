"Le scuole al Premio Vasto", visite possibili a Palazzo d'Avalos

Fino al prossimo 25 ottobre, a Palazzo d'Avalos, Ã¨ aperta al pubblico la mostra "Mitografie postmoderne", a cura di Silvia Pegoraro, cuore pulsante della 57Âª edizione del Premio Vasto d'arte contemporanea.

Le scuole del territorio - evidenziano i promotori dell'appuntamento culturale - sono invitate alla visita libera dell'esposizione, possibile nei seguenti giorni e orari: martedÃ¬, mercoledÃ¬, giovedÃ¬ ore 10:00-12:00 / venerdÃ¬ ore 16:00-19:00 /sabato, domenica e festivi ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00.

Info e prenotazioni: Musei Civici di Palazzo dâ€™Avalos

Tel. 0873 367773 (in orario di apertura) palazzodavalos@archeologia.it